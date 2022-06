Politiet: Fortsatt en uavklart situasjon, men ikke holde­punkter for at det blir flere angrep

Oslos visepolitimester sier at sikkerhetssituasjonen fortsatt er uavklart etter angrepet i Oslo, men at ingenting tyder på at det blir flere hendelser.

Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har fått mange spørsmål om hvordan det kan være trygt å oppholde seg i Oslo sentrum, når det er usikkert om det kommer nye hendelser. Det er en uklar sikkerhetssituasjon, men vi følger situasjonen nøye, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari.

– Vi har ikke holdepunkt eller informasjon på dette tidspunktet om at flere hendelser vil skje, understreker hun.

Visepolitimesteren understreker at politiet har økt beredskapen.

– Våre mannskaper er opptatt av å være synlig til stede for folk i hele byen, dette er viktig for oss fordi vi fortsatt har en uavklart sikkerhetssituasjon, sier Lilaas-Skari.