Nakstad: Mer omikronsmitte vil bety justerte tiltak

Spredningen av omikronvarianten følges med argusøyne av helsemyndighetene. Den blir avgjørende for om det settes inn flere tiltak før jul.

– Vi må være forberedt på betydelig mer omikronsmitte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

NTB-Bibiana Piene

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Sjansen er stor for at vi må justere tiltak fortløpende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Det er utviklingen de neste dagene med omikronvarianten som vil avgjøre hvilke tiltak som blir nødvendige. Men vi må være forberedt på at det blir betydelig mer omikronsmitte, sier han.

Ferske tall fra FHI viser at omikronsmitten har mer enn doblet seg fra uke 48 til 49. I forrige uke ble det registrert 660 tilfeller av omikron, mot 293 tilfeller uka før. I alt er 958 tilfeller registrert.

Usikker jul

Hvilke tiltak som vil komme, og ikke minst når, er det opp til politikerne å avgjøre. Dermed er det høyst usikkert hvordan jula blir i år.

– Vi tror fortsatt at juleferien er en periode med mindre smitterisiko enn i hverdagen, fordi skolene er stengt og folk har fri i jula, sier Nakstad, som peker på at det er antallet nærkontakter man har i løpet av en uke som er avgjørende for smitterisikoen.

– Juleferien vil antakelig bety færre nærkontakter for de aller fleste, sier han.

Samtidig vil mange samles i de tusen hjem, ofte med mye slekt og familie, noe som kan høyne smitterisikoen. Og for noen kan det kanskje sitte langt inne å avlyse julefeiringen fordi man føler seg litt uggen eller har litt vondt i halsen.

– Vi oppfordrer alle til å være sikre på at de er friske, sier Nakstad.

Tre doser ikke nok

Når det gjelder omikron, er selv en tredje dose ikke nok til å kontrollere smittespredningen, ifølge FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm. I Danmark har én av ti omikronsmittede fått tre vaksinedoser.

– Vi regner ikke med at en tredje dose alene er nok til å ha kontroll over smittespredningen, sier han.

I ukene framover kan vi få en høy smittespredning av omikron, framholder Nakstad.

– Det som bekymrer oss mest med den nye varianten, er at antall registrerte tilfeller ser ut til å dobles hver andre eller tredje i dag i Storbritannia og Danmark. Det viktigste nå er å følge med på spredningen av omikron i ulike aldersgrupper, sier Nakstad.

– Det er ikke stor drahjelp fra vaksinene i å hindre smittespredning. Derfor er andre kontaktreduserende tiltak fortsatt nødvendige. Men vi håper at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, sier han.

Lavere andel

De skyhøye smittetallene den siste tiden har ført til flere sykehusinnleggelser. Det siste døgnet ble det registrert 3.622 nye smittetilfeller, og søndag var 331 koronapasienter innlagt på sykehus, det høyeste antallet noen gang.

Men samtidig er andelen deltasmittede som trenger sykehusbehandling, lavere nå enn i fjor på grunn av vaksinene, ifølge Nakstad.

– Hvordan effekten er med omikron vet vi ikke, bortsett fra at det ikke ser ut som den gir mer alvorlig sykdom blant vaksinerte enn delta. Men vi har kun opplysninger blant yngre voksne om dette. Vi vet ikke hvordan det arter seg i eldre aldersgrupper. Symptombildet virker egentlig ganske likt som for deltavarianten, sier han.

Kun 7 prosent av alle over 45 år her i landet er uvaksinert. Men denne gruppa utgjør vel 40 prosent av de koronainnlagte på norske sykehus, ifølge tall fra FHI.