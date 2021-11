Pressekonferanse etter smitterekord: Dette kan vi vente oss

Økende smittetall og flere innleggelser bekymrer. Dette er tiltakene regjeringen nå har vurdert.

Klokken 12 i dag har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge. På et døgn ble det registrert 2126 nye koronasmittede. Det skjer bare en og en halv måned etter gjenåpningen ble feiret over hele landet.

Fredag ble det for andre gang denne uken registrert over 2000 smittede.

Nå kommer svaret fra regjeringen. Klokken 12 møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til pressekonferanse med fullt lag:

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg skal delta.

Det var opprinnelig planlagt at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp også skulle delta, men dette ble senere endret.

Vil ikke stenge ned

De som nå frykter nye runder med inngripende nasjonale nedstengningstiltak, kan trolig puste ut.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa i torsdag til NTB at de ikke har anbefalt noen nasjonale nedstengningstiltak nå.

Nakstad sier de har gitt regjeringen råd om tiltak på disse områdene:

Forsterket smittevern

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Grensekontroll

Koronasertifikat

En tredje koronavaksinedose, en så kalt oppfriskningsdose, er også et tema som kan komme opp.

Kommuner strammer inn

Men det kan bli flere strengere tiltak lokalt. I et brev til kommunene skriver Helsedirektoratet at kommuner med stigende smittetall bør vurdere å innføre lokale forskrifter og målrettede tiltak.

Dette har allerede skjedd enkelte steder.

Onsdag ble det besluttet å innføre nye koronarestriksjoner i Trondheim. Det er innført trafikklysmodell i grunnskolen, og munnbindpåbud i kollektivtrafikken. Det er også anbefalt bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre.

Trondheim er en av kommunene som nå har innført strengere koronatiltak.

I Tromsø ble det tirsdag innførert påbud om munnbind på kollektivtransport og i butikker fra onsdag, samt krav om hjemmekontor for de aller fleste.

Det ble også innført også krav til bordservering for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

Koronasertifikat-bruk vurderes i Norge

I Danmark vil regjeringen innføre krav om koronasertifikat blant annet på innendørs serveringssteder, nattklubber og der folk samles tett.

Nå sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg at helsemyndighetene i Norge også vurderer dette som et virkemiddel for å unngå inngripende tiltak over lengre tid. Helseministeren har bedt om at dette utredes før dagens pressekonferanse.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen varsler videre bruk av koronapass i Norge og i Oslo. Det er jeg veldig positiv til, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen til Aftenposten tidligere denne uken.

Nytt testregime?

TISK-apparatet ble nedjustert da regjeringen åpnet landet 25. september. Vi er nå på det som kalles «normal hverdag med økt beredskap».

Men siden smitten og innleggelsestallene har steget også for vaksinerte, har helsemyndighetene sett dette på nytt. Frem til nå har vaksinerte nærkontakter sluppet test og karantene.

Nakstad har antydet at dette er noe som kan bli endret:

– Kanskje bør flere fullvaksinerte teste seg, ikke bare hvis de får symptomer. Hvis de bor sammen med en coronasyk person er det faktisk en ganske stor risiko for at de kan bli smittet, sa han i et intervju med E24 tidligere i uken.

Mer kontroll på grensene

Helseminister Ingvild Kjerkol har tidligere sagt at regjeringen vurderer følgende når det gjelder tiltak mot importsmitte.

Styrking av innreiseregistreringen.

Kontroll ved grensen

Testing ved innreise

Karantene

Oppfølging av uvaksinerte ved innreise

Tidligere i pandemien har det vært strenge restriksjoner knyttet til hvem som fikk komme inn i Norge. Her er det kø for koronatesting ved grensestasjonen på Svinesund i januar.

Tredje vaksinedose?

Personer over 65 år anbefales allerede å ta en tredje vaksinedose. Dette er fordi vaksinen mister noe av sin beskyttende evne over tid.

Også helsepersonell med mye kontakt med sårbare grupper, anbefales en tredje dose. Det samme gjør personer med nedsatt immunforsvar.

Torsdag sa FHI til NRK at de også planlegger å anbefale tredje dose til voksne under 65 år. Oppfriskningsdose skal først tas 6 måneder etter at 2. dose er tatt. Det kan derfor ta tid før dette er aktuelt.

Flere innleggelser

Ikke bare smittetallene, men også antall dødsfall og innleggelser økte forrige uke. Det viser FHIs ukesrapport.

Av den går det frem at det ble lagt inn 135 nye pasienter i uke 44. Uken før var tallet 111. Det er særlig for personer over 65 år at antallet innleggelser nå øker.

Antallet i denne aldersgruppen tilsvarer nå det høyeste nivået våren 2021.

Det ble også registrert vesentlig flere dødsfall i forbindelse med korona i uke 44 enn i uken før. Totalt ble det registrert 28 koronarelaterte dødsfall forrige uke, mot 16 uken før. Det er samme nivå som i begynnelsen av 2021.

Det er spesielt innleggelsestallene som gjør helsemyndighetene bekymret og som gjør at en nå igjen ser på nye tiltak.

– Vi har en raskere økning i innleggelser enn vi hadde håpet på. En bratt økning som vi må snu, sa avdelingsdirektør Line Vold ved FHI torsdag.