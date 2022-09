Lærerstreiken trappes opp igjen – 1800 nye lærere tas ut i streik mandag

Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken og tar ut ytterligere 1800 medlemmer fra mandag. Forbundet ber regjeringen om hjelp til å få slutt på streiken.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er leder i Utdanningsforbundet i Rogaland.

Dermed vil forbundet ha 8100 medlemmer i streik. I tillegg er det drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget i streik.

Flere i Haugesund

I Rogaland tas 131 lærere ut fra mandag. Alle disse jobber i Haugesund.

Leder i Utdanningsforbundet i Rogaland Gunn Reidun Tednes-Aaserød sier de nå nærmer seg historiens lengste streik.

- Dette tærer på oss alle, sier hun.

Fra før er cirka 500 lærere i Rogaland tatt ut i streiken. I overkant av 100 av disse er ansatt ved Bryne videregående skule. Disse ble tatt ut tirsdag denne uka.

Tednes-Aaserød sier hun har stor forståelse for at dette er krevende for foreldre, men at dette er en kamp de må stå i.

Forbundslederen sier streiken nå fremstår ganske fastlåst. Mandag morgen var hun optimist ettersom riksmekleren var koplet på, men senere fikk hun kontrabeskjeden om at riksmekleren nå var ute.

- Det er synd at elever rammes. Lærere savner å stå i klasserommene, sier hun.

De yngste skjermes

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er nye uttaksområder. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Utdanningsforbundet mener regjeringen må på banen og legge press på det rødgrønne flertallet i styret i kommuneorganisasjonen KS for å få slutt på streiken.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Han sier han beklager sterkt at Riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemnd, mener han.

– Våre løsningsforslag var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen, understreker Handal.

KS har tidligere tilbakevist at de ikke har kommet lærerne i møte. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø viste forrige uke til at de har lagt fram et konkret forslag til løsning. Han reagerte også kraftig på uttalelser om at KS skulle spekulere i tvungen lønnsnemnd.

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken, sa han til NTB mandag.