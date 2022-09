Lærerstreik trappes kraftig opp – men ikke i Sør-Rogaland

Fra i dag trappes lærerstreiken ytterligere opp, og nå er det Bærum som får merke det. To videregående skoler og to ungdomsskoler i Bærum blir sterkt berørt. I Sør-Rogaland er nå to lærere i streik – begge er tillitsvalgte.

Rundt 3.500 lærere er i streik med den siste opptrappingen på 300 lærere fra Utdanningsforbundet. De to andre fagforeningene i streik er Skolenes Landsforbund og Lektorlaget.

Slik er det i Sør-Rogaland – foreløpig

Fra mandag 22. august var Åshild Knutzen ved Bryne vidaregåande skule den eneste læreren i Sør-Rogaland som var tatt ut i streik. Dette fordi hun er tillitsvalgt på fylkesnivå og jobber ved Utdanningsforbundets fylkeskontor i Stavanger.

Fra og med tirsdag er ytterligere én lærer i Sør-Rogaland tatt ut i streik – også dette en tillitsvalgt, som har Sandnes videregående skole som sitt daglige arbeidssted.

Bærum rammes

Bærum har til nå ikke vært berørt av streiken, men nå er 165 lærere ved flere grunnskoler og tre videregående skoler i kommunen tatt ut. På Bekkestua ungdomsskole med 450 elever blir kun tre av 46 lærere igjen på jobb, skriver Budstikka.

En sosiallærer, en bibliotekar og en lærer i kunst og håndverk blir igjen på jobb, forteller rektor Morten Rondan.

– Det sier seg selv at det blir et særdeles begrenset tilbud til et lite utvalg elever, sier han til avisa.

Streiken har vart siden 8. juni, da Skolenes landsforbund tok ut sine første lærere. Siden har de tre lærerorganisasjonene trappet opp streiken gradvis.