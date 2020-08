US Marines trekker 700 soldater ut av Norge – 20 blir igjen

12. mars i år: Soldater fra US Marines deltar under øvelsen Cold Response i Norge. I dag er de 186.000 soldatene i den berømte styrken aktive over store deler av verden. Men den nye sjefen har gitt beskjed om at US Marines skal endres fullstendig. Stridsvogner og forhåndslagre, som US Marines har en god del av i Norge, skal ifølge ham på sikt fases ut. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret