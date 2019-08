Politiet vurderer å tvangsinnlegge Manshaus

– Dette er noe vi vil ta stilling til ganske raskt. Det er viktig å komme i gang med denne vurderingen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til kanalen.

21-åringen har til nå ikke villet avgi forklaring til politiet. Han har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

For å tvangsinnlegge Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering trenger politiet en kjennelse fra tingretten. Ifølge politiadvokaten er det sentralt i etterforskningen å avklare den draps- og terrorsiktede bærumsmannens psykiske helse.

Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken, skriver TV 2.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikke straffskyld.