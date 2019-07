Elvestuen hyller Von der Leyens klimaambisjoner

– Vi støtter hennes arbeid for å forsterke EUs klimamålsettinger, sier Elvestuen til NTB.

Von der Leyen sa tidligere denne uken at hun vil kutte EUs utslipp med 55 prosent av 1990-nivået innen 2030. Målet er klimanøytralitet, noe som betyr at effekten av alle gjenværende utslipp nulles ut.

– I regjeringsplattformen går vi inn for at EU øker sin ambisjon til 55 prosent, noe Norge i så fall vil etterfølge. Von der Leyens mål vil være et betydelig bidrag og vil vise enda tydeligere internasjonalt lederskap i klimakampen, sier Elvestuen.