Siv Jensen svinger pisken på toppen, og Sylvi Listhaug er blant våre mest synlige politikere. Likevel trekker de ikke flere kvinner til Frp. Kvinnene utgjør bare 26 prosent av medlemsmassen, viser partiets årsberetning, som er lagt fram i forkant av Frps landsmøte til helgen.

Kvinnesatsing

I fjor sommer ble det iverksatt en egen kvinnesatsing for å øke antall kvinnelige medlemmer.

– Satsingen ledes av partikontoret med kvinneambassadører i hvert fylke. Det langsiktige målet er å øke kvinneandelen og også å sikre partiet flere aktive kvinnelige politikere, opplyser generalsekretær Fredrik Färber til NTB.

Men så langt har satsingen kastet lite av seg. Trass i at Frp opplevde en rekordvekst med over 3300 nye medlemmer i fjor, ikke minst som en støtteerklæring da Listhaug måtte gå av som justisminister, har kvinneandelen stått omtrent på stedet hvil.

– Det vil si at de nye betalende medlemmene vi fikk i 2018, ikke påvirket kvinneandelen, erkjenner Färber.

Maskulint parti

Hovedgrunnen til at Frp ikke greier å tiltrekke seg flere kvinnelige medlemmer, er at det fortsatt oppfattes som et «maskulint» parti, mener førsteamanuensis Jon Paschen Knudsen ved Universitetet i Agder.

– Det er noe med sakene, bil og bensin, som ikke akkurat et myke verdier, sier han til NTB.

– Det er tradisjon i norsk politikk at kvinner heller mer mot venstre, og fra starten har jo Frp vært et veldig maskulint parti. Jensen prøvde jo å gi partiet en mer kvinnelig profil, men det falt på stengrunn, føyer han til.

Knudsen er slett ikke sikker på om Frp vil lykkes med sin nye kvinnesatsing.

– Kanskje de må stikke fingeren i jorda og si at med den profilen man har, så vil man være et maskulint parti også framover. Det er jo heller ikke sikkert at det er lurt å bevege seg bort fra dette. De kan tape flere velgere enn de vinner, sier han.

Landsmøtesaker

En rekke saker av ulikt kaliber vil prege helgens landsmøte.

Blant resolusjonene som Frps redaksjonskomité mener bør vedtas, er liberalisering av motorferdselsloven og frislipp av scootere, la bryggeriutsalg selge eget sterkøl, sørge for enklere byggesaksbehandling i strandsonen og innføre pant på snusbokser.

Frp vil også gi bistandsmidler til Kripos for å avdekke overgrep, tortur og drap mot barn i fattige land og si ja til obligatorisk vaksine mot meslinger, samt fjerne dagens tredeling av foreldrepermisjonen.