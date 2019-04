Ny prisrekord for bensin i Norge

Så dyr har bensinen aldri vært før her i landet.

– Kraftige økninger i innkjøpsprisen de siste ukene sender veiledende pris på bensin til et nytt rekordnivå i dag. Det er 10 øre over den gamle prisrekorden fra 9. oktober i fjor, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K til E24 torsdag formiddag.

Også dieselprisen øker, men 15,99 kroner er fortsatt 50 øre under pristoppen i november i fjor.

En stigende oljepris er en av årsakene til bensinprisrekorden. Torsdag morgen norsk tid ble et fat nordsjøolje omsatt for over 75 dollar fatet. Det er første gang siden utgangen av oktober i fjor at oljeprisen er så høy.

Amerikanske sanksjoner mot oljeproduserende land som Venezuela og Iran, uro i Libya og Opec-landenes produksjonskutt er med på å øke prisen.

Oljeprisen har nå steget 38,69 prosent siden nyttår. Onsdagens lagertall for olje på amerikanske lagre viste en økning på 5,5 millioner fat fra forrige uke og var dermed atskillig mer enn det analytikerne hadde ventet (1,3 millioner fat.)

Dermed steg også prisen på et fat amerikansk lettolje noe torsdag formiddag og et fat ble omsatt for nær 66 dollar fatet.