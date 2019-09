Märtha Louise har bursdag

Prinsessen ble født 22. september 1971 på Rikshospitalet i Oslo. Hun er nummer fire i arverekken til kronen etter sin bror kronprins Haakon og hans barn prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Siden 2005 har likevel ikke hennes fødselsdag vært offisiell flaggdag, slik det er for fødselsdagene til kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra.

Prinsessen legger bak seg et begivenhetsrikt år. Mest oppmerksomhet har hun kanskje fått for sin nye kjæreste, sjaman Durek Verrett, et forhold som ble offentlig kjent i mai. I vår la de to sammen ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman», noe som skapte en del oppstyr. Märtha Louise fikk kritikk for å bruke prinsessetittelen sin kommersielt, noe hun i ettertid har innrømmet at var et feiltrinn.

– Det var et feiltrinn, og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, skrev Märtha Louise på Instagram i august.

Prinsessen og kongehuset hadde da blitt enige om at prinsessen framover skal skille tydeligere mellom næringsvirksomheten og rollen som representant for kongehuset.

I vinter ble det kjent at Märtha Louise startet selskapet Hest 360 sammen med partner Geir Kamsvåg. Selskapet lager blant annet Youtube-videoer om hest og hestesport, og det siste året har prinsessen deltatt på en rekke hestearrangementer.

Hvert år på Märtha Louises fødselsdag gir fondet hennes penger tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemning.