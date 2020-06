FHI: Liten smitte i samfunnet gjør valideringen av Smittestopp-appen utfordrende

Smittestopp-appen har til nå varslet smittede i kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim, men valideringen er utfordrende på grunn av liten smitte, ifølge FHI.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Smittestopp-appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

I et svarbrev til Datatilsynet skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at deres foreløpige konklusjon er at antall tilfeller som er mulig å sammenligne, er for få.

Datagrunnlaget er dermed for lite for å optimalisere treffsikkerheten når det gjelder å finne nærkontaktene til personer som er smittet.

I brevet opplyser FHI at de har startet en parallell validering i en testgruppe hvor rekrutterte studenter har gått spesielle ruter og simulert kontakter, og at de planlegger et nytt samarbeid med flere kommuner enn testkommunene Drammen, Trondheim og Tromsø om validering og sammenligning av manuell og digital smittesporing.

Problemene med å validere appen gjør at det er for tidlig å måle effekten av den digitale smittesporingen.

Samtidig med å vurdere andre måter å validere løsningen på, vurderer FHI nå flere tiltak for å styrke personvernet, ifølge brevet.

Blant tiltakene som FHI vurderer, er dataminimering, økt brukerfunksjonalitet, bred informasjon om analyseresultatene, dele appen i to frivillige deler, og vurdering av andre teknologiske løsninger, som Apples og Googles API-løsning mot Bluetooth i kombinasjon med GPS og mot Bluetooth alene.

Fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet sa til Bergens Tidende mandag at appen til nå har SMS-varslet færre enn ti personer.