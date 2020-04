Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Veilederen for smittehåndtering for barnehagene som åpner mandag 20. april legges fram.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Onsdag presenterte regjeringen smitteveilederen til barnehagene.

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge veilederen.

Veilederen anbefaler blant annet faste grupper med tre barn per voksen for de yngste barna under 3 år og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Barna kan omgås som normalt innad i gruppen, men bør ikke blande seg med hverandre. Endringer i gruppen bør ikke skje oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen. God hygiene. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Her er sjekklisten for smittehåndtering i barnehager:

Vurdere bruk av rom opp mot antall barn i gruppene.

Planlegge for aktiviteter ute med ulike tider for ulike grupper.

Dele opp lekeplassen for ulike grupper.

Unngå større samlinger av barn.

Sørg for at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker for å begrense deling.

Sørg for at barna har egen sitteplass med god avstand under måltider og aktiviteter.

Mat skal serveres porsjonsvis.

Lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen.

Organiser oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel.

Prøv å starte dagen ute.

Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen.

Hygienetiltak:

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter.

Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene.

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask

er tilgjengelig.

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og

alkoholbasert desinfeksjon).

Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift.

Her finner du hele veilederen.

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

Når de ikke har symptomer på sykdom.

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.