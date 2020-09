Høies bønn til dem som går syke på jobb: – Bli liggende, vær så snill!

Helseminister Bent Høie (H) kommer med en klar oppfordring til alle som velger å gå på jobb selv om man føler seg dårlig: Hold dere hjemme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bent Høie ber folk holde senga hvis de føler seg syke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Høie kommer med oppfordringen i et Facebook-innlegg publisert søndag kveld.

– Dette er en bønn til deg som stiller opp og tar tunge løft med tungt hode. Til deg som tar plass bak skrivebordet på kontoret med vond hals og rennende nese, skriver Høie.

– Du vil ikke være en pyse og du vil ikke belaste kollegene dine. Det er fint at du tar hensyn til andre! Men nå må du bli hjemme. Av hensyn til andre, skriver helseministeren.

Han skriver at det får store konsekvenser hvis kolleger eller reisende i kollektivtrafikken blir smittet.

– Det fører til at flere må bli hjemme fra jobb og skole. Det fører til at flere må teste seg og flere må oppsøke helsetjenesten. Det fører til usikkerhet om det er et koronautbrudd på gang, skriver han.

– Dette er en bønn til deg som aldri blir liggende under dyna. Bli liggende, vær så snill! lyder oppfordringen fra Høie.