Norske værforhold kan forsinke vaksinetransport

Folkehelseinstituttet er bekymret for at ustabile vær- og føreforhold kan føre til at det blir utfordrende å forsyne alle norske kommuner med koronavaksinen.

E6 over Saltfjellet stenges ofte som følge av vanskelige værforhold. Veistrekningen trekkes fram som ett av områdene som kan gjøre det utfordrende å distribuere koronavaksinen til alle kommunene i Norge. Foto: Statens vegvesen / NTB

NTB

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI forsikrer overfor NRK at vaksinene vil nå ut til alle kommunene, men innrømmer at logistikken er utfordrende på grunn av den korte holdbarheten.

Vaksinen til Pfizer og Biontech har en holdbarhet på bare fem dager etter utsendelse fra lagrene i distriktene, hvor vaksinen lagres i minus 70 grader. Av sikkerhetsårsaker er det ikke offentlig kjent hvor lagrene er eller hvor mange det er.

– Om det skulle bli nødvendig å utsette transporten på grunn av værforhold, lagres vaksinene trygt i de desentrale lagrene, sier Bukholm.

E6 over Saltfjellet mellom Mo i Rana og Bodø, som ble stengt eller kolonnekjørt over 140 ganger i fjor vinter, nevnes som et eksempel hvor omkjøringene er lange og vanskelige.

– Dette vil bli den mest krevende massevaksineringen noen gang, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana.

Rana kommune venter på sin første leveranse på 115 vaksinedoser.

– En liten vinterstorm er nok til at det blir kluss med leveransene. Vi forstår at dette kan bli krevende, sier Berg.