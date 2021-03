Regjeringen innfører ny vaksinestrategi

Bent Høie sier at regjeringen vil følge FHIs råd om å innføre en beskjeden skjevfordeling til områder med høyt smittepress. Men det vil ikke skje med en gang.

Helseminister Bent Høie Foto: Berit Roald

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I dag blir vaksinene jevnt fordelt utover landet, basert på andelen eldre og uavhengig av smittetrykk. Mangel på vaksiner og stor forskjeller i smittetrykket har ført til stor diskusjon om det er riktig.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har argumentert for at hovedstaden trenger å få flere vaksiner. Nå går regjeringen inn for at hovedstaden og andre områder med høyt smittetrykk kan få flere vaksiner.

Advarer mot tredje bølge

På pressekonferansen tirsdag advarte Bent Høie om at Norge kan være på vei inn i en tredje smittebølge. Han pekte på at det er mange lokale utbrudd, og at blant annet Ahus har fått en tredobling av innleggelser de siste ukene.

Han sier at det nå vurderes om det må sterkere nasjonale tiltak til.

– Nå gjenstår to måneder til med hardt arbeid, sa Høie, som pekte på det kan første steg til en mer normal hverdag.

Størst spenning var knyttet til om regjeringen vil endre sin vaksinestrategi. Høie sier at han mener det har vært riktig å fordele vaksinene jevnt utover landet frem til nå, og at det har vært riktig å prioritere de eldre.

– Oslo er det fylket som har vaksinert størst andel av sykehjemsbeboerne, og man er godt i gang med aldersgruppen 75 til 85 år.

Men han sier at når de mest sårbare er vaksinert, kan man fordele på andre måter.

Fakta Den nye vaksinestrategien Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine.

Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.

Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.

Frem til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.

I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.

Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.

Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.

Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske. Les mer

Helseminister Bent Høie frykter at vi er i gang med en tredje smittebølge. Foto: Berit Roald / NTB

Ny anbefaling fra FHI

I sin nye vurdering anbefaler Folkehelseinstituttet at områder med høyt smittepress blir prioritert.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, skriver folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie sier at regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et faglig spørsmål og vil følge anbefalingen.

– Derfor ber vi Folkehelsesinstituttet planlegge en beskjeden skjevfordeling.

Men han sier at en endring først vil komme om noen uker, tidligst i midten av mars. De nærmeste to ukene vil man fortsette med å sette dose to på de priorierte gruppene. Han sier at de venter å få store leveranser av vaksiner i løpet av mars og i påskeuken.

FHI beskriver blant annet et scenario som vil bety at noen kommuner og noen bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt.

Konkret betyr det at at Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand i Oslo og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, skriver FHI.

Dosene vil hentes fra kommuner som har hatt få sykehusinnlagte i koronapandemien.

Folkehelseinstituttet skriver at de 330 kommunene og bydelene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår, vil få et kutt i 3 prosent i sin vaksinefordeling.

Strid om vaksiner

Tirsdag ble igjen Oslos butikker og serveringssteder stengt. Kommunens videregående skoler gikk over til rødt nivå. Senest på søndag sa Raymond Johansen at Oslo ligger på 279. plass blant kommunene når man ser på hvor mange doser som er fordelt etter folketall. Samtidig har byen de strengeste smitteverntiltakene.

Debatten om koronaforskjellene i Norge økte kraftig etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) kritiserte Oslos koronahåndtering. 26 ordførere i Møre og Romsdal har bedt helsemyndighetene om ikke å gå inn for geografisk skjevfordeling, skriver Klassekampen.

Bent Høie sier følgende om ordførere i en hel region går i mot forslaget om skjevfordeling.

– Jeg mener det er like naturlig at de mener det som at ordføreren i Oslo mener det motsatte. Det er en del av det å være ordfører eller byrådsleder. Da jobber man for sine innbyggere på best mulig måte. Så er det mitt ansvar for å ta en nasjonalt beslutning på dette. Da må vi se hva som samlet sett bidrar til å beskytte flest mulig, sier Høie til Aftenposten.

De første syv ukene i år har Oslo fått i alt 39.945 vaksinedoser, viser FHIs oversikt.

Denne uken vil Oslo få i alt 788 hetteglass med vaksiner. Det utgjør rundt 4.000 doser, skriver NTB.