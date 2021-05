Solberg åpnet nytt beredskapssenter: – Nå kan vi lukke en bok

Med et nytt beredskapssenter utenfor Oslo vil politiet være bedre rustet ved en fremtidig terrorhendelse, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Statsminister Erna Solberg (H) ble fløyet til åpningen av beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo i et av politiets nye helikoptre. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Marie De Rosa

Under besøket på Taraldrud fikk statsministeren demonstrert hvordan beredskapstroppen øver på forskjellige typer krisesituasjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at politiet har fått oppfylt sine ønsker for det nye beredskapssenteret. Foto: Terje Pedersen / NTB

I et av politiets flunkende nye helikoptre ankom statsministeren åpningen av det nye, nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Ski i Nordre Follo kommune.

– Dette er en gledens dag for norsk politi, for beredskapen i landet vårt og for det norske folk, sa Solberg, som egentlig skulle åpne senteret sammen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Hun måtte imidlertid bli igjen i Oslo for å ta seg av saker i Stortinget.

Korter ned responstiden

Foruten politiets helikoptertjeneste, som siden 2004 har vært plassert på Gardermoen, skal anlegget huse beredskapstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlerne. Første spadetak ble tatt i 2018, og til sammen har senteret kostet 2,4 milliarder kroner.

Samlokaliseringen av beredskapsressursene vil ifølge Solberg få stor betydning for den samlede responstiden.

– Det at de er samlet her og er på beredskap hele tiden, har det riktige utstyret tilgjengelig og kommer seg raskt av gårde, er av stor betydning for det utvidede Oslo-området når ting skjer, sier Solberg til NTB.

Også resten av landet vil nyte godt av det nye beredskapssenteret, som skal dekke området fra Værnes i Trøndelag og sørover.

– Nærheten til Rygge og det at vi nå har helikoptre med bærekapasitet, gjør at de også kommer raskere til med hjelp andre steder, sier Solberg.

Blir spydspiss

Opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter var en av anbefalingene til Gjørv-kommisjonen, som gransket hvordan Norge svarte på terrorangrepene 22. juli 2011.

Kommisjonen pekte i sin rapport på flere sentrale mangler i den norske beredskapen.

Når senteret nå er åpnet, kan en bok lukkes, sa Solberg i sin åpningstale på Taraldrud.

– I dag kan vi si at vi har oppfylt alle anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. En forferdelig tragedie viste behovet for en annen organisering av politiet. Dette senteret blir spydspissen for det nye politiet, sa Solberg.

Bedre forberedt

Hun mener politiet i dag er bedre forberedt på en terrorhendelse enn i 2011, både på grunn av beredskapssenteret og fordi politistyrkene er bedre trent på skarpe oppdrag.

Også politidirektør Benedicte Bjørnland mener politiet nå kan reagere raskere ved en eventuell terrorhendelse. Politiet har fått oppfylt sine ønsker, mener hun.

– Dette er noe vi har ønsket oss, og vi har fått noe vi opplever som funksjonelt, veldig moderne og tilpasset brukerne, sier Bjørnland til NTB.

Lokaliseringstrøbbel og naboprotester

Beredskapssenteret har også betydning for den såkalte objektsikringen. I kjølvannet av 22. juli-terroren har Riksrevisjonen flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med tryggingen av viktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

– Dette er jo løsningen på det, og det er det vi har sagt hele tiden: Vi skal bygge nytt og det tar tid, sier Solberg.

Anlegget skulle opprinnelig bygges på Alnabru i Oslo, men planene ble skrinlagt blant annet på grunn av trang tomt og vanskelige byggeforhold. Men også Taraldrud-prosjektet har blitt møtt protester fra naboene.

– Dette er et kjempestort byggeprosjekt, og det ligger en stor prioritering av penger bak, så jeg er glad for at jeg er her i dag, sier Solberg.

Senteret er på 35.000 kvadratmeter og har vært i full drift siden desember i fjor.