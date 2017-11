Helikopteret på Svalbard er hevet – ingen omkomne funnet

Hevingsoperasjonen var vellykket, opplyser Statens havarikommisjon for transport lørdag morgen.

Klokka 2 natt til lørdag ble skroget med rotor og den separerte halebommen fra det havarerte helikopteret hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza.

Helikopteret styrtet i sjøen utenfor Barentsburg 26. oktober med åtte personer om bord. En av de omkomne ble funnet og hentet opp av vannet tidligere i uka.

Fortsetter søk

Ingen av de sju savnede russerne befant seg inne i helikopteret da det ble hevet. Søket etter dem vil fortsette, opplyser Havarikommisjonen.

– Vi fortsetter med strandsøk med mannskap fra blant annet politi og Røde Kors. I tillegg blir det søk i sjøen, forteller pressekontakt Gunnar Johansen hos Sysselmannen på Svalbard.

Helikopterets taleregistrator og demonterte GPS-enheter blir tatt med til Moskva for analyse.

Ferdsskriveren er foreløpig ikke funnet. Søket etter den fortsetter også.

Forskere

Havarikommisjonen skal granske ulykken med bistand fra russisk havarikommisjon. I tillegg skal Luftfartstilsynet på Svalbard undersøke om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven, melder Svalbardposten.

Det står eksplisitt i tillatelsen selskapet fikk fra Luftfartstilsynet 20. desember i fjor at selskapet bare har tillatelse til lokale flyginger for passasjerer og gods i forbindelse med gruveoperasjoner på Svalbard og at selskapet ikke har tillatelse til å fly forskere, turister eller andre.

Tre av dem som var om bord da ulykken skjedde, var forskere fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt.