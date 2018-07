Over 30 personer skadd da båt kjørte inn i kai på Svalbard

En av hurtigbåtens motorer skal ha økt farten, som gjorde at båten kjørte inn i kaia med fem knops fart, ifølge NRK.

Det var klokken 10.15 søndag at politiet fikk melding om at den hurtiggående katamaranen Aurora Explorer kolliderte med en kai i Barentsburg. Det var 121 passasjerer og et mannskap på fire om bord.

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyste til NTB mandag morgen at de hadde fått inn ti personer fra ulykken.

– Én av dem, en fransk kvinne i 60-årene, er alvorlig skadd, mens de øvrige har fra lettere til moderate skader, sa sykehusets kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen.

Flere andre passasjerer, alle lettere skadd, ligger på sykehuset i Longyearbyen.

Sysselmannsførstebetjent Arve Johnsen opplyser til Svalbardposten at det ikke er mistanke om promille.

Båten som kolliderte frakter turister og dagpassasjerer mellom Longyearbyen og den russiske bosetningen og gruvebyen Barentsburg.

Færøyske myndigheter skal undersøke saken, ettersom fartøyet er registrert på Færøyene.