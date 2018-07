Over 30 personer skadd i båtulykke på Svalbard

33 av de skadde var passasjerer, opplyser sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen til Svalbardposten søndag kveld. Den øvrige skadde jobbet på båten.

Det var klokken 10.15 politiet fikk melding om at turistbåten, som er av typen katamaran, kolliderte med en kai i Barentsburg. Det var 121 passasjerer og et mannskap på fire om bord.

Flere fløyet til Tromsø

Fire skadde personer er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø med ambulansefly.

– Vi har fått inn fire passasjerer. Det er to menn og to kvinner, alle er franske. I tillegg er det to pasienter på vei med fly, og det er planlagt å sende fire pasienter til fra Longyearbyen til Tromsø i løpet av natten, sier kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved UNN til Svalbardposten søndag kveld.

Moderat eller alvorlig skadd

Pettersen opplyser til NTB at de fire som allerede har ankommet Tromsø, alle har status som moderat eller alvorlig skadd.

– Vi vurderer fortsatt tilstanden deres. De to personene som er på vei i fly nå, og de fire som planlegges fløyet hit i løpet av natta, har også status som moderat eller alvorlig skadd, sier Pettersen.

De seks skadde som ventes i Tromsø i løpet av kvelden og natten, er franske og norske statsborgere, opplyser Pettersen.

Flere helikoptre

Flere personer ble sendt til sykehuset i Barentsburg etter ulykken. Andre ble fraktet tilbake til Longyearbyen med helikoptre.

– Vi har satt inn eget mannskap og to redningshelikoptre, og vi får bistand fra lokalt Røde Kors og Kystvakta, fortalte sysselmannsførstebetjent Arve Johnsen til NTB søndag ettermiddag.

Båten som kolliderte, frakter turister og dagpassasjerer mellom Longyearbyen og den russiske bosetningen og gruvebyen Barentsburg.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.