Malthe-Sørenssen innrømmer alt: - Jeg ble truet

Den 52 år gamle eksjournalisten er blant annet tiltalt for å ha svindlet til seg 6,7 millioner kroner ved sju anledninger mellom 2012 og 2015. Til TV 2 sier han at svindelen startet da han begynte å jobbe som privatetterforsker for en kjent kriminell mann, som da var tiltalt i en bedragerisak.

Han sier han etter en tid ønsket å bryte med mannen, men at han da ble utsatt for trusler.

– Jeg har blitt møtt av folk når jeg har hentet barna mine i barnehagen som sa det var viktig at jeg var nødt til å passe på barna mine eller så kunne de bli utsatt for noe. Jeg har blitt møtt utenfor min egen bolig når jeg har kjørt barn til barnehagen. Jeg har hele tiden vært utsatt for et press som har gjort det jævlig vanskelig. Jeg burde forsøkt å få hjelp. Men jeg klarte det ikke. Jeg klarte rett og slett ikke å komme meg ut av det helvete jeg var i før jeg ble pågrepet av politiet, sier han.

Mette Yvonne Larsen er advokat for den omtalte mannen. Hun mener påstandene fra Malthe-Sørenssen er oppspinn.

– Han har ingen troverdighet, og man kan også lure på hvorfor han sier det, om det er en slags hevn eller hva det er. Men jeg tenker at man bare kan se bort fra det en mann i hans situasjon kommer med, sier Larsen til TV 2.

Ifølge tiltalen skal han i 2013 Malthe-Sørenssen ha lurt kjendisadvokat Harald Stabell til å låne seg 500.000 kroner ved minst to anledninger. Pengene skulle gå til å dekke kreftbehandling i utlandet, men han hadde aldri noen kreftdiagnose.

Stabell fikk pengene tilbakebetalt fra et nærstående familiemedlem av Malthe-Sørenssen. Senere skal han ifølge tiltalen ha lurt vedkommende til å gi ham 600.000 kroner for den samme kreftbehandlingen. Personen ble sommeren 2015 lurt på nytt ved at Malthe-Sørenssen tok opp tre forbrukslån på til sammen 745.000 kroner i hans navn.

Våren 2015 skal han ha tatt opp to lån i Rørosbanken på til sammen 4,8 millioner kroner etter å ha fremlagt falske selvangivelser og lønnsslipper.