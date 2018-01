Ordknapp Støre etter krisemøter om varsler-saken fredag

Partileder Jonas Gahr Støre hadde fredag flere møter og samtaler med sine nærmeste medarbeidere om blant annet Giske-saken, får NTB bekreftet. Blant dem som deltok i samtalene var partisekretær Kjersti Stenseng, leder av Aps gruppesekretariat Hans Kristian Amundsen, rådgiverne Thomas Boe Hornburg og Astrid Huitfeldt og kommunikasjonssjef Camilla Ryste, ifølge Aftenposten.

Støre dro hjemover i 15-tiden og varslet da at han nå skulle på skitur. Han ville ikke si noe om han og de andre partitoppene skal jobbe med Giske-saken gjennom helgen i forkant av sentralstyremøtet mandag.

– Vi bruker den tiden vi trenger, var Støres eneste kommentar til NTB før han forlot Aps stortingskorridor.

TV 2 melder imidlertid fredag ettermiddag at etter det de kjenner til jobber partiledelsen med å komme til en konklusjon i løpet av helgen.

Bestrider notat

Støre ville heller ikke kommentere et omstridt notatet om varslersakene som Nettavisen har publisert torsdag kveld, og henviste til hva partisekretær Kjersti Stenseng har uttalt om saken. Nettavisen skrev torsdag om et notat som omtales som en oppsummering av varslersakene. Her beskrives detaljer fra seks varslersaker, samt noen andre saker som skal ha blitt gjort kjent for partikontoret, men som anses som mindre alvorlige og ikke er varslet formelt.

Partisekretær Kjersti Stenseng kommenterte artikkelen på sin Facebook-side fredag og skrev at notatet ikke kom fra partikontoret og at det heller ikke var dekkende for sakene. Nettavisen-redaktør Erik Stephansen sier til NTB at de mener de har dekning for saken de har laget.

Stenseng sier til Aftenposten at hun ikke har vært i kontakt med Trond Giske fredag. Aps sentralstyre skal møtes igjen mandag, men det møtet er ifølge Stenseng ordinært og skal behandle en rekke politiske saker. Det er spekuleres på om Giskes fremtid som nestleder kan være avgjort før det.

– Det er naturlig at det gis en oppdatering, sier hun.

– Preger stortingsgruppa

Lederen for sekretariatet for stortingsgruppa, Hans Kristian Amundsen, oppholdt seg også på Stortinget tirsdag, men sier til NTB at han ikke har vært involvert i noen av møtene knyttet til varslersakene. Under tirsdagens sentralstyremøte i Ap skal flere ha kommet med sterk kritikk av hans rolle, blant annet skal partisekretær Kjersti Stenseng ha vært sentral i kritikken, ifølge Dagbladet , basert på anonyme kilder.

Amundsen vil ikke kommentere saken eller det angivelig anstrengte forholdet til Stenseng overfor NTB.

Han sier hans anliggende fredag har vært å forberede oppstarten av stortingsåret.

– Vi har forberedt styremøte og gruppemøtet til uka. Det er viktige politiske saker som kommer og det har vi holdt på med i dag.

– Flere ordførere og lokalpolitikere har uttalt at det er vanskelig å drive politikk så lenge Giske-saken pågår. Er det en beskrivelse stortingsgruppa kjenner seg igjen i?

– Det er jo ikke noe å legge skjul på at vi selvsagt er preget av det som skjer. Men så må vi velge om vi skal bli lammet eller om vi skal vi gjøre det motsatte. Vi håper at vi skal kunne bidra til partiet ved å gjøre det motsatte, nemlig å jobbe mer og hardere med politikk som vårt bidrag til at Ap skal komme seg gjennom denne situasjonen, sier Amundsen.