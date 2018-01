Rolig rentemøte i vente

Første renteøkning kan komme mot slutten av 2018, varslet Norges Bank i sitt forrige rentemøte midtveis i desember i fjor.

– Det er skjedd lite de siste ukene som ser ut til å kunne påvirke den vurderingen, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea til NTB.

Pengepolitisk rapport med vurdering av renteutsiktene framover kommer først ved det neste rentemøtet i mars. Da vil det være to år siden Norges Bank senket styringsrenten til historisk lave 0,5 prosent.

– Det er ingen spenning knyttet til torsdagens rentemøte. Det er helt utelukket at det blir noen endring nå, sier Bruce.

Norges Bank vil komme med en vurdering av hvordan sentralbanken vurderer utviklingen den siste måneden, men Bruce forventer ingen nye signaler.

En generell og forsiktig bedring i norsk økonomi er den viktigste årsaken til at Norges Bank i desember i fjor varslet at de ser for seg en renteøkning til 0,75 prosent mot slutten av 2018.

– Arbeidsledigheten er nær normalen og alt tyder på at det blir bra vekst og muligens enda noe lavere ledighet framover. Men inflasjonen er lav og rentene i landene rundt oss er lave. Det tilsier en ganske moderat justering av styringsrenten når den tid kommer, tror Bruce.

Kronekursen er den store usikkerhetsfaktoren. For tiden er krona svak – og det taler for en forsiktig renteheving etter hvert. Men styrker kronen seg, kan det bety at Norges Bank velger å vente med renteheving til neste år.