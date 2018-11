«Røde» KrF-ere vil forlate partiet ved høyresving

– Min begrunnelse er enkel: Ikke å gå i regjering med Frp var det eneste klare løftet KrF ga før valget i fjor, sier tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansenhøyskolen, Dag Hareide, til NTB.

Han er blant de drøyt 2.600 som meldte seg inn i KrF etter talen der KrF-leder Hareide 28. september kunngjorde sitt råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men medlemskapet kan altså bli kortvarig.

Provosert

– Jeg er veldig provosert over at Rogaland i realiteten har kuppet vedtaket og stjålet fire røde mandater ved ikke å ha et representativt valg på delegater. Det er verken demokratisk eller rettferdig, og et sånt parti blir det vanskelig å være en del av, sier Hareide – som for øvrig ikke er i slekt med KrF-lederen.

Også andre nyinnmeldte KrF-medlemmer tenker i samme baner.

– Det viktigste for meg er at KrF ikke går i regjering med Frp. Dersom det skjer, er medlemskapet definitivt over for mitt vedkommende, sier Anne-Marie Helland til Vårt Land.

Det samme sier Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM.

Lang fartstid

Men KrF risikerer også avskalling av gamle medlemmer. En kilde med en lang karriere i KrF og en rekke tillitsverv bak seg sier til NTB at å melde seg ut av partiet er eneste mulighet, dersom KrF velger å gå til høyre.

Vedkommende peker på at å gå i regjering med Frp er et brudd på fjorårets valgløfter, og at det i tillegg er klart i strid med landsstyrevedtaket fra november 2016, som ble vedtatt på landsmøtet i fjor. Der heter det at KrF har som mål å komme i regjering, men at et regjeringssamarbeid med Frp ikke er aktuelt.

– Jeg tror mange vurderer å melde seg ut, sier kilden, som vil være til stede på landsmøtet fredag.

Under sperregrensa?

Arve Danielsen, tidligere varaordfører i Lillesand og fylkesleder i Aust-Agder KrF, tror KrF raskt vil havne under sperregrensa igjen dersom partiet går mot høyre.

– Da vil vi få en utmelding av alle de nye. De heier på Hareide, sier Danielsen, som tror et blått valg vil bety flere utmeldinger enn motsatt.

Et lokallag som har opplevd sterk medlemsvekst etter Hareides tale, er Nordre Aker KrF i Oslo. Ifølge leder Eivind Fremstad er det er en klar Hareide-støtte blant disse.

– Over 90 prosent av dem jeg har snakket med, støtter Hareide. Disse har også sterke antipatier mot Frp, sier Fremstad til Vårt Land.

– Døra stengt

Tidligere olje- og energiminister i Bondevik-regjeringen og nå æresmedlem i KrF, Einar Steensnæs, mener at landsstyrevedtaket fra 2016 rett og slett stenger døra for å gå inn i den borgerlige regjeringen med Frp.

– Dette har jeg sagt flere ganger, men jeg blir ikke hørt, sier han til NTB.

Likevel blir han værende i KrF selv om Hareide skulle tape retningsvalget.

– Ja det gjør jeg. Partiprogrammet er det viktigste for meg.