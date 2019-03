Norge og Europa stenger luftrommet for ulykkesflyet

Det er Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) som har besluttet et føre-var-tiltak tirsdag, opplyser Luftfartstilsynet.

Bakgrunnen er flyulykken søndag der et fly fra Ethiopian Airlines i Etiopia styrtet kort tid etter avgang. Samme flytype, Boeing 737–8 MAX, var også involvert i en flystyrt med Lion Air i Indonesia 29. oktober 2018.

Flyforbudet vil også gjelde for operatører utenfor Europa som ønsker å fly i europeisk luftrom.

Norwegian har allerede besluttet å sette sine 18 fly av typen på bakken etter at de britiske luftfartsmyndighetene CAA UK innførte et midlertidig flyforbud for flytypen i britisk luftrom og for britiskregistrerte fly.

En lang rekke flyselskaper besluttet allerede tidligere tirsdag å gjøre det samme.