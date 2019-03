Hverken PST eller politiet vil svare på om vaktholdet rundt justisministeren har vært godt nok.

– Vi etterforsker bredt, men har ingen konkret mistanke. Men vi ser svært alvorlig på saken, den har høy prioritet. Vi håper å løse den så fort som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten ved 10.30-tiden søndag.

Bilen til landets justisministerens bil sto parkert utenfor boligen der han bor sammen med familien, i Oslo. Klokken 1.41 natt til søndag ble politiet varslet av en forbipasserende om at bilen brant.

Dette er femte gang på tre måneder at det skjer hendelser på justisminister Tor Mikkel Waras eiendom. Tidligere har det blant annet vært branntilløp, tagging og brevtrussel.

Politiet viser til PST - og omvendt

En PST-talsperson sa til Aftenposten tidligere i dag at de har overtatt etterforskningen, men at politiet står for vaktholdet rundt eiendommen nå.

– Vi har iverksatt tiltak, blant annet når det gjelder vakthold. Det er tiltak for å beskytte justisministeren, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Aftenposten ved 10.15-tiden.

– Dette er femte gang på få måneder at det har oppstått hendelser utenfor justisministerens hus. Er vaktholdet godt nok?

– Vi forholder oss til trusselvurderingen fra PST.

– PST sa tidligere i dag at politiet tar seg av vaktholdet nå?

– Vi forholder oss til løpende trusselvurderinger fra PST, jeg har ingen kommentar ellers, svarer Engeseth og henviser til PST.

Eks Kripos-ekspert: Burde kunne hindre at det skjer

Aftenposten har spurt tidligere Kripos-etterforsker, i dag leder for Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet, John Chr. Grøttum, om dette i utgangspunktet bør være en overkommelig sak å etterforske.

- Det er nok en utfordring å etterforske den. Men utgangspunktet burde være at man hindrer at dette skjer. Så slipper man å etterforske nye hendelser. At de ikke klarer å hindre at det skjer når de har fått så mange forvarsler er overraskende, sier Grøttum.

- De burde ha sikret at det ikke skjer igjen. Både fysisk vakthold og sikring med tekniske virkemidler burde være mulig, sier han.

- Gir det at det stadig oppstår nye hendelser likevel et bedre utgangspunkt for å etterforske saken?

- At det gjentar seg gir et bedre utgangspunkt, helt opplagt, sier Grøttum.

Forstår at det stilles spørsmål

PSTs Hugubakken sier til Aftenposten at PST har ansvaret for å etterforske saken.

– Har vaktholdet vært godt nok, med så mange hendelser ved Waras bolig?

– Det kan man sette spørsmålstegn ved. Jeg skal ikke kommentere sikkerheten rundt justisministeren. Vi gjør fortløpende vurderinger og iverksetter sikkerhetstiltak når det er nødvendig.

– Kan du si noe om hva som ligger i PSTs trusselvurdering?

– Trusselvurderingen er én ting, etterforskningen er noe annet. Trusselvurderingen sier hvilket trusselbilde som gjelder mot enhver myndighetsperson. Det vi snakker om her, er en pågående etterforskning.

– Men hverken PST eller politiet vil svare på om vaktholdet har vært godt nok?

– Nei, det ønsker ikke jeg å svare på heller, sier Hugubakken.

– Det var en forbipasserende som varslet om brannen, det kan gi inntrykk av at det ikke er vakthold?

– Jeg forstår at det stilles spørsmål ved sikkerheten til justisministeren. Jeg ønsker ikke å si noe mer enn at dette er en løpende vurdering som PST gjør. Tiltakene vi mener er nødvendig, er iverksatt.

Mange hypoteser

Hugubakken bekrefter at PST ser brannen i sammenheng med tidligere hendelser på Waras bolig.

VG skriver søndag at de «erfarer» at PST fører en «bred etterforskning» som blant annet ser på miljøer på både ytre venstre og ytre høyre fløy.

Hugubakken vil ikke kommentere om det stemmer.

– Hva VG legger i det, må du spørre dem om. Jeg snakket med VG i dag. De spurte om hvilke hypoteser vi jobber etter, jeg sa at vi jobber etter en rekke hypoteser. Vi etterforsker bredt. Per nå har vi ikke noen konkret mistanke.

– Er det grunnlag for å tro at miljøer fra ytre høyre eller ytre venstre står bak?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

NTBs bilder fra stedet viser skilter som forteller at området er kameraovervåket.

Skei Grande: - Angrep på ytringsfriheten

Venstre-leder Trine Skei Grande kaller hendelsen mot justisministeren «et sterkt angrep på ytringsfriheten». Hun forteller til NTB at hun er engstelig for at det skal bli nødvendig med strengere sikkerhetstiltak rundt statsrådene.

– Jeg er redd for avstanden som kan skapes hvis vi må ha sikkerhetsrutiner som vi ser i andre land rundt statsrådene. Da kommer demokratiet vårt til å miste mye, sier hun.

Også KrFs tidligere leder Knut Arild Hareide gir sin støtte til Wara. På Facebook kaller han nattens hendelser «et angrep på våre verdier og et angrep på vårt demokrati».

– Dette er ikke bare et angrep mot Wara og hans familie – men mot det åpne samfunnet vi ønsker med nær kontakt mellom politikere og folket. Det er ofte en belastning å være nærstående av politikere. Vi forstår og føler med familien Wara i det ubehag og den utryggheten de opplever nå, skriver han.

PSTs Hugubakken sier det er vanskelig å svare på om politikerne har større grunn til å være bekymret for egen sikkerhet.

– Vi har hele tiden sagt at vi ser en økning i omfanget av hets, trusler, sjikane og hatytringer. Politihøyskolen har gjort undersøkelser av hendelser mot folkevalgte og forteller at en høy andel sier at de opplever hets og trusler. Noe av det er straffbart, noe er åpenbart.

Gjentatte hendelser

Justisministeren opplevde i desember å få både huset og bilen sin nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen ble forsøkt påtent.

I januar var det branntilløp i søppelkassen på adressen. I februar ble det funnet brennbar væske under justisministerens bil.

Forrige lørdag rykket politiet ut til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen hans. Ifølge politiet inneholdt brevet verbale trusler.

Teaterstykke viste Waras bolig

Den første hendelsen i desember skjedde etter at Black Box Teater i sin forestilling «Ways of seeing» viste flere filmklipp av boligene til kjente personer. Filmene viste Waras eiendom, samt flere andre personer med tilknytning til Frp, Høyre, NATO og nettstedet Resett. Det er ikke konstatert noen sammenheng mellom teaterstykket og hendelsene ved Waras bolig.

PST forteller til Aftenposten søndag morgen at det har vært mye spekulasjoner rundt en eventuell sammenheng med teaterstykket, men kan ikke si noe mer om det er slik.

Teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, sa til Aftenposten i desember at de ikke var blitt kontaktet av politiet og at hun håper de ikke har inspirert til hendelsen på Waras bolig i desember.

Ingen kommentar fra Wara i dag

Hverken politiet eller PST har planer om pressekonferanse om dagens hendelse.

Ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet kommer ikke Wara til å kommentere den siste hendelsen i dag.

– Gjør departementet seg noen tanker om statsrådens sikkerhet?

– Enn så lenge viser vi til PST for sikkerheten rundt statsråden.

– Er mangel på gjennombrudd i etterforskningen et tema i departementet?

– Det kommenterer vi ikke.

– Heller ikke om man i departementet er tilfreds med vaktholdet rundt ministerens bolig?

– Vi viser til politiet og til PST, sier Skjøld-Lorange.