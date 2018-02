Mann siktet for uriktig forklaring i Janne Jemtland-saken

Ringsakermannen ble avhørt som vitne 17. januar. Foreløpig ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på hvilken relasjon mannen har til Janne Jemtland eller hennes drapssiktede ektemann.

– Per nå er det ingen ting som tilsier at han har vært delaktig i drapshandlingen. Slik politiet ser det, er det mest sannsynlig at han har forklart seg uriktig tidligere i drapsetterforskningen. Det er derfor helt nødvendig å avklare hvilken rolle han har i saken, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt til NTB.

Mannen ble pågrepet onsdag og vil bli begjært varetektsfengslet i Hedmarken tingrett fredag formiddag. Det er uklart hvorvidt mannen selv vil møte.

– Han vil ikke forklare seg for politiet, sier politiadvokaten.

Mannens advokat Jørn Mejdell Jakobsen sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld og vil begjære seg løslatt.

Skutt og drept 29. desember

Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember etter at hun og mannen hadde deltatt på en romjulsfest kvelden før. Hun ble meldt savnet dagen etter.

Etter en omfattende leteaksjon og etterforskning med så mange som 20 Kripos-etterforskere på det meste, valgte politiet fredag 12. januar å gjennomføre grundigere kriminaltekniske undersøkelser både på eiendommen og i huset hvor 36-åringen bodde sammen med ektemannen og deres to barn.

Her fant politiet det de har betegnet som så avgjørende spor at ektemannen ble siktet for drap. Dagen etter påviste han for politiet et sted i Glomma ved Eid bru i Våler hvor den døde kvinnen ble funnet på bunnen.

Politiets teori er at ektemannen skjøt kona utendørs på eiendommen på Veldre, og at hun deretter ble kjørt til Eid bru med et kjøretøy og dumpet. Van der Eynden ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor på eiendommen eller når på natten 36-åringen ble drept.

– Vi mener Janne Jemtland ble skutt utendørs og at åstedet er på eiendommen. Vi har grunn til å si at hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember, og at hun døde denne dagen, sier politiadvokaten.

Ikke funnet våpenet

Politiet mener alt tyder på at 36-åringen ble skutt med et håndvåpen. Politiet har ennå ikke funnet dette skytevåpenet, og det er heller ikke kjent om det er registrert på Jemtlands ektemann.

– Vi har ikke lokalisert det, men mener det er et håndvåpen. Våpenet er helt sentralt, men vi har andre spor vi jobber ut fra, og vi mener vi kan danne oss en god oversikt over våpenet nå, sier politiadvokaten.

Han ønsker ikke gå nærmere inn på hvor politiet har gjennomført søk etter drapsvåpenet, utover at det naturligvis er blitt gjennomført grundige søk på parets eiendom.

Hevder det var en ulykke

Jemtlands drapssiktede ektemann har så langt vært i sju lange og omfattende politiavhør, og han blir avhørt på nytt fredag. Van der Eynden kan ikke gå nærmere inn på forklaringen av hensyn til etterforskningen.

– Siktede erkjenner ikke det han er siktet for. Han erkjenner ikke drap, men knytter seg til situasjonen hvor Janne døde. Slik politiet oppfatter hans forklaring, så forklarer han at dette var et uhell, sier politiadvokaten.

Politiet mener for øvrig at Jemtlands mobiltelefon, som sist ble registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum klokka 5.50 drapsnatten, ble ødelagt her. Politiet bekrefter videre at de to blodsporene i snøen som underveis i letingen ble funnet over en mil fra parets eiendom, må ha blitt plassert der.

Det er avhørt i alt 60 vitner, og så mange som 400 personer er nå involvert i saken. 15 til 20 etterforskere arbeider med saken lokalt og med bistand fra blant annet Kripos, opplyste lensmann Terje Krogstad i Ringsaker på pressekonferansen fredag.