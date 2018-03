Politiet får 370 nye stillinger i år

– Vi satser på å levere før planen. Det sier noe om at justisfeltet har fått enormt mye midler fra de borgerlige partiene de siste årene, sier stortingsrepresentant Peter Frølich (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det opprinnelige anslaget for å nå for bemanningsmålet var 2021. Nå kan det skje innen 2020.

I forslaget til årets statsbudsjett var den årlige finansieringen av nyansettelser fjernet fra budsjettet. Etter forhandlingene la imidlertid samarbeidspartiene 131 millioner kroner på bordet.

Av de 370 nye stillingene tilfaller 86 til Oslo politidistrikt, mens Øst og Vest politidistrikt får henholdsvis 49 og 35.

– Opposisjonens retorikk får seg et brutalt og hardt møte med virkeligheten nå, sier Frølich.

Høyre fikk i fjor høst mye kritikk for ikke å levere på løftet om 1.500 nye politifolk fram mot 2021. Frølich kaller det skremselsretorikk fra Sp og opposisjonen. Men nestleder i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge fra Sp, sier han «kan skryte så mye han bare vil».

– Faktum er at regjeringen verken i 2017 eller 2016 har holdt ord. Derfor blir det spennende å se om Frølich og regjeringspartiene vil lykkes i år, sier hun til ANB.