Statsminister Erna Solberg kommenterte Sylvi Listhaugs avgang med å si at hun ikke ville utelukke at den omstridte politikeren kan komme tilbake i regjeringen på et senere tidspunkt. Hun roste Listhaug for å være en tøff dame som har vært opptatt av å gjennomføre politikk.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke til hinder for henne å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sier Solberg.