Hareide: Ville være en fordel om Listhaug får nytt departement

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK lørdag at Arbeiderpartiet er åpne for at Sylvi Listhaug kan fortsette i Regjeringen dersom Erna Solberg flytter henne til et annet departement.

KrF-leder Knut Arild Hareide skriver i en sms til Aftenposten at han har registrert at både Sp og Ap har påpekt at mistillitsforslaget går på tilliten til justisminister Sylvi Listhaug - «med vekt på justisminister».

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag. Men det vil uansett være en helt annen politisk situasjon i Stortinget på tirsdag om Listhaug da sitter med et annet ansvarsområde enn hun har i dag, skriver han.

– Synes du det ville være en fordel om hun fikk en annen post før mistilliten behandles?

– Ja, det ville være en fordel, skriver Hareide.

Han vil ikke svare på om dette er noe han har signalisert overfor Erna Solberg eller Siv Jensen.

Også stortingsrepresentant for KrF, Geir Bekkevold, mener det kunne være en god løsning om Listhaug flyttes.

– Det kan absolutt være en mulig løsning. Dette kan være statsministerens mulighet til selv å løse opp i en alvorlig situasjon, skriver Bekkevold i en tekstmelding til NTB.

Han har tidligere sagt at Listhaug bør trekke seg.

Ap, Sp, SV og MDG har sagt at de vil støtte Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug, som skal stemmes over tirsdag.

KrF har ennå ikke konkludert, og behandler saken mandag. Stemmer KrF for, må Listhaug gå.

Hagen: Det frekkeste jeg har hørt

Tidligere FrP-leder Carl I Hagen har sagt at han mener FrP bør gå ut av Regjeringen dersom det blir flertall for mistillit mot Listhaug. Han har ingen sans for utspillet til Støre.

– Det er det frekkeste jeg har hørt. Han har da ingenting med hvilke posisjoner statsministeren mener de ulike statsrådene skal ha. Makan til frekkhet, sier Hagen til VG.

Fredag sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at de ikke har et ønske om å ydmyke statsministeren på tirsdag, og at Sp åpner for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb.

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK.

– Ikke grunnlag for mistillit om hun flyttes

Stortinget skal stemme over Rødts mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug tirsdag formiddag.

Men om Listhaug får en annen jobb vil situasjonen være en annen, mener Støre.

– Da er det ikke grunnlag for mistilliten, sier Ap-lederen.

Statsminister Erna Solberg (H) hele tiden sagt at hun vil kommentere mistillitsforslaget fra Rødt i stortingssalen, og ingen andre steder.

