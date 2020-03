Frp-topp kreves for 96.000 kroner av Statsministerens kontor

Statsministerens kontor krever 96.000 kroner fra tidligere statssekretær Alf Erik Andersen, som ba om summen i etterlønn i januar, melder VG.

Alf Erik Andersen da han ble valgt inn i sentralstyret til Fremskrittspartiet (Frp) på landsmøtet i 2017. Foto: Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Tidligere Mandal-ordfører Alf Erik Andersen (Frp) mottok etterlønn for ordførerstillingen fra Lindesnes kommune samtidig som han jobbet som statssekretær, men søkte også om etterlønn fra Statsministerens kontor (SMK) da han sluttet som statssekretær da Frp gikk ut av regjering i slutten av januar.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor VG at søknadsskjemaet er ikke korrekt utfylt, og at Andersen derfor fått tilsendt et tilbakebetalingskrav fra SMK på 96.020 kroner og 22 øre.

Partileder i Frp Siv Jensen har allerede varslet at Andersen skal betale tilbake ordførerlønn til Lindesnes kommune, et beløøp på rundt 80.000 kroner. Med det nye kravet ligger det an til at Andersen må betale tilbake rundt 176.000 kroner til stat og kommune.

VG opplyser at Andersen hadde betydelige inntekter i både januar og februar, perioden han søkte om etterlønn for.

Ifølge VG skrev Andersen i søknadsskjemaet om etterlønn: «Jeg erklærer herved at jeg ikke vil ha annen arbeids- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende i denne perioden.»

– Etter dialog med SMK innser jeg at jeg har tolket ordlyden i søknaden feil og at fratredelsesytelse skulle vært belastet Lindesnes kommune og ikke SMK. Jeg har ikke på noen måte prøvd å tilegne meg fratredelsesytelse fra SMK på feil grunnlag, men innser at jeg gjorde feil, skriver Andersen i en SMS til avisen.

Andersen var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i knapt to måneder før Frp forlot Solberg-regjeringen 24. januar i år.