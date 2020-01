Ari Behns mor: – Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner

Ari Behns foreldre har fått ros for åpenheten om sønnens selvmord. I et intervju med Se og Hør sier moren at grunnen var å forhindre spekulasjoner.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Foto: Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ari Behns mor og far, Marianne Behn og Olav Bjørshol, under bisettelsen i Oslo domkirke. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det var jeg som fant ham. I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, sier Olav Bjørshol til Se og Hør.

Bjørshol er far til forfatter og kunstner Ari Behn som 1. juledag i fjor valgte å ta sitt eget liv.

I intervjuet sier faren at Behn skulle ha feiret julaften som kongeparets gjest sammen med sine tre døtre på Kongsseteren, men at dette ble avlyst fordi Ari følte seg for dårlig til å delta.

Planene ble derfor endret til at han skulle reise til Larkollen for å feire jul sammen med foreldrene sine. Denne planen ble heller aldri noe av, og dermed dro Olav hjem til sønnen i Lommedalen tidlig på julaften. Han var også på besøk hos sønnen 1. juledag.

Ari Behns familie har fått ros for å ha vært åpne om at sønnen valgte å ta sitt eget liv.

– Ari var en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner – og med håp om å kunne være til hjelp for andre, sier Aris mor Marianne Behn.

