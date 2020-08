24 nye NHH-studenter er smittet av korona

Til sammen er det nå registrert 39 smittede ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

NHH har foreløpig ikke stengt campus, til tross for 24 nye smittetilfeller. Foto: HEDVIG IDÅS

Målfrid Bordvik

Det er 24 nye tilfeller i løpet av helgen.

– Vi ventet at det ville komme en god del nye smittetilfeller i løpet av helgen, men vi skulle selvsagt ønske at det ikke var så mange, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen ved NHH.

Studentene på skolen ble informert via skolens intranettsider søndag ettermiddag. I denne meldingen understrekes det at campus ikke blir stengt.

Her pleier studentene å sitte skulder ved skulder. Da BT var der på fredag var det god plass, selv om annenhver pult er sperret av. Foto: HEDVIG IDÅS

Vil begrense antall studenter på campus

Skolen oppfordrer likevel så mange som mulig av studentene til å bli hjemme i uken som kommer.

– Men vi vet av erfaring at noen studenter har så dårlige fasiliteter for å studere hjemme at vi holder campus åpen. Vi gjør en fortløpende vurdering av om forelesninger skal stenges fysisk, sier Mikalsen.

Skolen har digitalt undervisningsopplegg i alle kurs.

Ingen alvorlig syke

Mikalsen er ikke kjent med at noen av studentene er alvorlig syke.

– I begynnelsen var det mange smittede fra samme faddergruppe, men nå er det knyttet til flere miljøer, sier han.

Skolen har ikke oversikt over hvor mange som må i karantene.

Fakta Koronasmittede studenter i Bergen siden studiestart Høgskulen på Vestlandet har 26 smittede studenter: En student 28. august.

En student 27. august.

Tre studenter 25. august.

Ni studenter mandag 24. august.

En student 23. august.

Tre studenter 22. august.

Åtte studenter 21. august. NHH Bergen har 39 smittede studenter: To studenter 28. august.

Fem studenter 27. august.

En student 26. august.

En student 25. august.

Seks studenter 23. august.

24 studenter 30. august UiB totalt ni studenter som har fått påvist covid-19: En student 26. august.

Seks studenter 24. august.

En student 19. august.

En student 11. august. BI Bergen har tre smittede studenter: En student 27. august.

En student 24. august.

En student 21. august. Datoen sier ikke noe om når studenten ble påvist smittet, men når mediene fikk beskjed om tilfellet. Kilder: BT, NHH, UiB og HVL Les mer

Ingen flere ved høyskolen

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ikke registrert nye tilfeller i løpet av helgen.

– Vi tror ikke ting er over, men det kan kanskje tyde på at smittevernkontoret har situasjonen under kontroll. Vi forventer spredte tilfeller fremover, sier Bjørn Otto Færestrand, beredskapsrådgiver ved HVL.

Til sammen er det så langt registrert 26 smittede ved høyskolen. Om smittesituasjonen ved NHH sier han følgende:

– Det likner på situasjonen vi hadde kring forrige helg. Det er hektisk, men smittevernkontoret gjør en formidabel jobb. Studentene har et aktivt sosialt liv, også på tvers av studieinstitusjoner.

Heller ikke Universitetet i Bergen eller BI er kjent med nye tilfeller søndag. UiB har så langt ni registrerte tilfeller, BI Bergen har tre.

Frem til fredag var det Høgskulen på Vestlandet (på bildet) som hadde flest smittede av studiestedene i Bergen. Nå er det NHH som topper statistikken. Foto: Tuva Åserud