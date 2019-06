Toyota og Hyundai stanser utlevering av hydrogenbiler etter eksplosjon

– For å hindre at kunder blir skadelidende har Toyota Norge besluttet å tilby gratis lånebiler inntil situasjon er løst. Toyota Norge har midlertidig stoppet utlevering av Mirai, men modellen er fortsatt tilgjengelig for salg, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge til NTB.

Han understreker at hendelsen ikke hindrer Toyotas hydrogensatsing.

– Dette endrer ikke vårt syn på hydrogen, og det er viktig for oss å påpeke at hydrogenbiler er minst like sikre som vanlige biler. Selve hydrogentankene er så robuste at du skal kunne skyte på dem med pistol uten å slå hull i dem, sier Olsen.

Hyundai er den andre leverandøren av hydrogenbiler i Norge. Markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at også de har satt utleveringen av hydrogenbiler på vent.

Samtidig understreker han at det ikke er grunn til å sette spørsmålstegn ved sikkerheten i fabrikantens hydrogenbiler etter ulykken, og at deres fabrikker og systemer er tilrettelagt for å fortsette serieproduksjonen av hydrogenbiler.

Ifølge Teknisk Ukeblad ble det solgt 51 hydrogenbiler i Norge i 2018, mot 55 året før.

Eksplosjonen skjedde ved Uno-X-stasjonen i Sandvika i 17.30-tiden mandag. Ingen ble alvorlig skadd, men selskapet har midlertidig stengt samtlige hydrogenfyllestasjoner i Norge inntil årsaken til eksplosjonen er avdekket.

Politiet, fageksperter og myndigheter etterforsker nå saken for å avdekke årsaken.