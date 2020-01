Hareide og Raja avbrøt reise til Indonesia

Knut Arild Hareide (KrF) og Abid Raja (V) dro hjem tidligere enn planlagt fra reise til Indonesia. Ifølge flere medier kan nye statsråder bli utnevnt fredag.

Knut Arild Hareide kan være aktuell som ny samferdselsminister, ifølge kilder i KrF. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Venstre skal ha kommet til en beslutning om hvorvidt Abid Raja skal spilles inn som ny statsråd. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det skal kun være uforutsette ting som kan endre på at Erna Solberg (H) presenterer de nye statsrådene etter statsråd fredag, ifølge VG.

TV 2 melder også at det er sannsynlig at de nye statsrådsutnevnelser kommer fredag, men at det også kan skje tirsdag.

Både Hareide og Raja sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som er på reise til Indonesia. Begge er nevnt hyppig i diskusjonen rundt hvem som trer inn i regjeringen.

– Samler stortingsgruppene

Det var Dagbladet som først meldte at Hareide har avbrutt reisen, mens VG meldte at Raja har gjort det samme. Komitémedlemmene skulle egentlig ikke komme hjem før lørdag.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan avbryter også reiser i utlandet, melder TV 2. Ifølge kanalen skal stortingsgruppene til regjeringspartiene samles før utnevnelsene av de nye statsrådene.

Statsminister Erna Solberg selv har sagt at målet er å få på plass nye statsråder senest innen slutten av måneden, men at det gjerne kan skje raskere.

Samferdselsminister?

Flere sentralt i KrF skal ha gitt signaler om at Hareide er ønsket i Solberg-regjeringen, skriver Vårt Land. Det skal ha blitt vektlagt at han har en erfaring som partiet trenger, og at det ikke handler om å reparere kløften i partiet.

Hareide skal ifølge avisens kilder være aktuell som samferdselsminister eller utviklingsminister, men samferdselsposten anses som mest aktuell.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad skal onsdag ha hatt samtaler med Hareide om spørsmålene, ifølge Vårt Land, som også skriver at fordelingen av poster i regjeringen ikke er endelig avklart.

Ulstein avbrøt også tur

Skulle Hareide bli utviklingsminister, betyr det at sittende statsråd Dag Inge Ulstein (KrF) må forlate denne posten. Også Ulstein har avbrutt en utenlandstur, ifølge DN. Utviklingsministerens besøk i Malawi skulle egentlig avsluttes fredag.

Endring i reiseplanene har det også blitt for utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun skulle ha deltatt i World Economic Forum i Davos, men dro ikke, skriver DN.

Det at statsrådene endrer reiseplaner, betyr ikke nødvendigvis at de skal ut av regjering, men kan handle om at statsråder har fått beskjed om å være tilgjengelige i Norge når det finner sted utskiftninger.

Skal ha landet beslutning i Venstre

Beslutningen om hvilke Venstre-politikere som skal få plass i regjeringen, er fra flere hold beskrevet som svært krevende.

Partiledelsen skal ifølge VG ha bestemt seg for hvorvidt Raja skal foreslås som mulig statsråd eller ikke, men konklusjonen er ikke kjent. Det samme skal være tilfellet for statssekretær Sveinung Rotevatn.

Både Raja og Rotevatn har sterke støttespillere som jobber aktivt på hver sin kant for å sikre dem plass i regjeringen. Kabalen knyttes også opp til spørsmålet om lederverv i Venstre. Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad sier til avisen at hvem som skal sitte i regjeringen og hvem som skal inn i ledelsen på vårens landsmøte, henger nøye sammen.

Avveiningen kompliserer valgene som partileder Trine Skei Grande nå må gjøre.

– Å velge bare én av utfordrerne er å kaste en håndgranat inn i Venstre. Derfor kan både Raja og Rotevatn havne i regjering, skriver VGs kommentator Tone Sofie Aglen.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide avbryter komitéreise i Indonesia. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Publisert 22. januar 2020 15:55 Oppdatert: 22. januar 2020 19:28

