Nedgang for drosjenæringen, ber om utsettelse av taxi-reformen

Taxinæringen har hatt en omsetningssvikt på over 80 prosent på grunn av koronaviruset. Flere ber nå om utsettelse av frislippet av aktører som Uber fra 1. juli.

Nå nettopp

Ifølge Norges Taxiforbund har næringen en omsetningssvikt på over 80 prosent på grunn av koronavirus. En utsettelse av reformen får støtte fra NHO Transport. Uber er, ikke overraskende, imot å utsette. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

Det er Aftenposten som melder at taxinæringen, NHO og de fleste fylkeskommuner ber om at frislipp­ av taxier blir utsatt på grunn av koronaviruset. Fylkeskommunene har ansvar for å dele ut og administrere taxi­løyver.

Den nye loven, taxi-reformen, skal etter planen tre i kraft 1. juli. Da vil det ikke lenger være noen begrensninger på antall drosjer i byene, men etter koronapandemiens inntreden er behovet for skyss et helt annet.

I en epost skriver statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet at regjeringen vil ta initiativ til å utsette om det er hensiktsmessig.

Regjeringen ga i slutten av mars fylkeskommunene én uke til å redegjøre for utfordringer innføringen av den nye loven vil by på. De fleste vil ha utsettelse på innføring av reformen, for eksempel ett år.

