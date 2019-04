Politiet om anmeldelsen av Aps stortingsrepresentant: – Kan dreie seg om dokumentforfalskning og bedrageri

Det har nå gått to uker siden Aftenposten avslørte at Ap-politiker og stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. To dager senere ble hun politianmeldt av Stortingets administrasjon, skriver Aftenposten.

– Det vi venter på nå er at stortingsadministrasjonen skal ta ut dokumentasjonen de har. Så må vi se nærmere på den og vurdere hva mer vi eventuelt trenger. Deretter vil politi og påtalemyndighet vurdere grunnlaget for videre etterforskning, sier seksjonsleder Rune Skjold ved Oslo-politiet, som anslår at denne prosessen vil ta «noen uker».

Han forteller at saken kan berøre flere mulige straffbare forhold.

– Det er en anmeldelse for falske reiseregninger. Det kan dreie seg om dokumentforfalskning og bedrageri, sier Skjold.

Dokumentfalsk og bedrageri har en strafferamme på to års fengsel.

To reiseregning-saker fra Stortinget hos Oslo-politiet

Saken ligger nå hos Oslo-politiets avsnitt for økonomi- og spesialetterforskning - den samme avdelingen som etterforsker Fremskrittpartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari.

Han ble siktet for grovt bedrageri etter at Aftenposten i oktober avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger.

– Dere har jobbet med å etterforske Keshvaris reiseregninger. Hva slags erfaringer vil dere kunne hente fra dette?

– Vi vil alltid ta med oss erfaringer fra denne saken, men samtidig er det viktig å understreke at sakene må ses helt uavhengig av hverandre når det gjelder vurderingen av straffbare forhold, sier Skjold.

Liadal har lagt seg flat etter avsløringen og lover at hun skal betale pengene hun urettmessig har fått utbetalt.

Uklart om eldre reiseregninger skal undersøkes

Aftenpostens undersøkelser av Liadals reiseregninger handler i all hovedsak om regninger som er levert i 2017 og 2018. Ap-politikeren har vært stortingsrepresentant siden 2013.

Vi har spurt Liadal om det kan finnes flere tilfeller av fiktive reiseregninger mer tilbake i tid, men dette spørsmålet er ikke blitt besvart. Hun besvarer heller ikke spørsmål om hvordan hun stiller seg til politiets tilnærming til saken, og viser til sin advokat Erik Lea.

Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

«Jeg kommer ikke til å gi noen kommentarer før jeg har mottatt anmeldelsen og sakens dokumenter fra politiet og hatt anledning til å gjennomgå saken med min klient», skriver Lea i en SMS.

Stortingets administrasjon opplyser at det er politiet som må vurdere hvor langt tilbake i tid reiseregningene hennes skal granskes.

- Det er ikke avgjort. Vi skal ha en nærmere dialog med Stortingets administrasjon om dette, sier Skjold.