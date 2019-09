Politiet sjekket aldri Hagen-familiens søppel

Avfallet ble hentet dagen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien på Lørenskog onsdag 31. oktober i fjor, skriver Dagbladet.

– Det stemmer at søpla ved boligen ble hentet torsdag. Dette er et praktisk eksempel på utfordringene vi står i, og sto i da etterforskningen startet. Som kjent holdt vi en lav profil innledningsvis, og vi er ærlige på at det førte til at vi måtte gjøre noen valg. I dette spesielle tilfellet var det kort tid mellom forholdet ble kjent, og søpla ble tømt, sier politiinspektør Tommy Brøske til avisen.

Elleve måneder etter forsvinningen er det helt uvisst om spor gikk tapt som følge av valgene politiet tok i perioden det ble lagt fullstendig lokk på saken. Først i begynnelsen av januar i år valgte politiet å opplyse om saken.

– Vi vurderer det som lite sannsynlig at vi har gått glipp av sentrale spor eller bevis i forbindelse med søppelhentinga. Men man kan aldri være hundre prosent sikker og utelukke dette, selv om vi anser det som lite sannsynlig, ut ifra et helhetsbilde, sier Brøske.