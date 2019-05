Regjeringen med nytt tiltak i kampen mot økonomisk kriminalitet

Registeret, som etter planen skal legges til Brønnøysundregistrene, skal ha opplysninger om reelle eiere i norske foretak. Det skal også være tilgjengelig for alle, skriver Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) kommer etter alt å dømme til å lansere nyheten når hun besøker Brønnøysund tirsdag. Avisen får opplyst at forslaget legges fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Om registeret betyr flere arbeidsplasser, er fortsatt uvisst. Etter at det ble kjent at Altinn og Direktoratet for IKT og forvaltning (Dif) skulle slås sammen, har de ansatte vært usikre på om arbeidsplasser kan gå tapt. Det har digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) tidligere avkreftet.