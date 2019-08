Personer som «heiet» på Manshaus på nett oppga å være norske

Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort av en tråd på et av diskusjonsforumene der den terrormistenkte Philip Manshaus deltok.

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) sier til avisa at antallet personer som uttrykker ekstremistiske uttalelser i slike forumer, er så stort at det i seg selv bidrar til å gjøre politiets arbeid vanskeligere.

– Overraskende mange

– Det er ikke slik at det er mange hundre mennesker. Men det er overraskende mange i Norge som sympatiserer og uttrykker støtte for den typen handlinger, sa seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl til Filter Nyheter mandag.

I tråden som Aftenposten har lest, hylles først angrepet av en amerikansk bruker som håper på «et solid drapstall». Etter hvert logger flere som oppgir å være nordmenn seg på. De har fått med seg hendelsen og uttrykker skuffelse over at ingen i moskeen ble drept, samtidig som en angivelig nordmann skryter over at Breivik «har rekorden» med 77 drepte.

Undervurderer

Forsker Lars Erik Berntzen ved Senter for ekstremismeforskning C-REX mener man har undervurdert betydningen av slike diskusjonsforumer.

– Vi har ikke helt forstått i hvor stor grad denne sosialiseringen på nett erstatter møter mellom mennesker. Man egger hverandre, oppmuntrer hverandre og gir hverandre følelsen av å bli sett, sier han til Aftenposten.

Alle brukerne på det nevnte forumet er anonyme, og det er derfor usikkert om de er norske eller bare bruker et system som gjør at det ser ut som de publiserer fra Norge.

På en pressekonferanse mandag bekreftet PST at de for et år siden fikk tips om Philip Manshaus, men at han ikke ble sett på som en trussel.

PST vil ikke si om de visste at Philip Manshaus hadde tilgang til våpen, men innrømmet tirsdag overfor NTB at de trolig ville ha reagert annerledes om de hadde mer informasjon.

Latterliggjøres i etterkant

I ettertid av moskéangrepet har den siktede blitt latterliggjort blant likesinnede som fleiper om hans inkompetanse. Ifølge Dagsavisen blir Manshaus kalt en amatør og ledd av fordi han ble overmannet av en «gammel mann». «Tenk å dra til en moské på en lørdag. Kan han ingenting om islam?» spør en annen og sikter til at bygningen var nesten tom da gjerningsmannen ankom.

Terrorforsker Tore Bjørgo sier til NRK at mange som deltar i slike forum ønsker anerkjennelse, og at målet er å bli udødeliggjort – enten man overlever eller ikke.

– Han klarte ikke å få laget en livestream eller videooverføring av sin handling. Han er ikke dyktig nok på det teknologiske. Og han klarte ikke å drepe noen da han angrep moskeen. Dermed blir han sett på som en taper, sier Bjørgo.

LES FLERE SAKER OM TERRORHANDLINGEN: