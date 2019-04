Høie kaller Aps oljevending et «angrep på LO»

– Det er i seg selv skadelig for næringen at Arbeiderpartiet nå viser at de ikke lenger er en garantist for forutsigbarhet, men vingler midt i en stortingsperiode, sier Høie, som også er helseminister.

LO og fagbevegelsen har vært imot å legge bort vedtak om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er trist å se at den delen av fagbevegelsen som representerer industrien har fått mindre innflytelse i Arbeiderpartiet. Dette er et direkte angrep på LOs medlemmer, sier Høie.

Han synes det er trist at Ap og Høyre ikke lenger «står sammen» om oljepolitikken.

– Høyre og Ap har i 40 år stått sammen om de lange linjene for petroleumspolitikken. Det tror jeg har vært en styrke for landet vårt og for dem som jobber i næringen. Høyre og Ap har vært fundamentene på hver side av politikken i oljeeventyret. En mer uforutsigbar oljepolitikk er dårlig nytt for Norges største næring, for de 170.000 ansatte, og det er dårlig nytt for verdens klimagassutslipp.