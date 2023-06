PST må senke terskelen for å opprette forebyggende saker, anbefaler 25. juni-utvalg

I evalueringsrapporten etter masseskytingen 25. juni blir PST anbefalt å styrke arbeidet med forebyggende kontraterrorvirksomhet.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– PSTs kontraterroravdeling bør senke terskelen for å opprette forebyggende saker. Dette vil i sin tur kreve en styrking av de menneskelige ressursene som jobber med forebyggende kontraterrorvirksomhet i PST, heter det i rapporten.

Videre heter det at PST i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet bør gjennomføre en egen gjennomgang av ressurssituasjonen for kontraterrorarbeidet i PST. Her mener utvalget at samsvar mellom ressurser og oppgaver bør stå sentralt.

I rapporten får PST også flere andre anbefalinger.

* De bør i større grad sammenstille, nedgradere og dele egenprodusert etterretning om personer politiet har ansvar for å følge opp.

* PSTs kontraterroravdeling bør videreutvikle samarbeidet med E-tjenesten gjennom tiltak som kan skape mer tillit til hverandres vurderinger.

* PST bør tilrettelegge for at analytikere på kontraterroravdelingen selv kan gjøre enkle søk i åpne kilder.

* I tillegg bør PST utvikle sin kompetanse om og oppmerksomhet mot trusselutsatte minoritetsgrupper i sivilsamfunnet, som jøder, muslimer og skeive.