Seksåring død etter feilbehandling ved Haukeland

– Vår Djabrail forlot oss nettopp, skriver familiens talsperson Aslan Emzeev til BA torsdag kveld.

Djabrail Sulejmanov (6) var da koblet fra respiratoren ved Rikshospitalet i Oslo, livet hans sto ikke til å redde.

– Tusen takk for all deres støtte og oppmerksomhet, sier familiens talsperson torsdag.

Byttet om

Den kreftsyke gutten fra Bærum ble ifølge Bergens Tidende operert for hjernesvulst 6. august. Han fikk etterfølgende cellegiftbehandling ved Haukeland universitetssjukehus da feilmedisineringen skjedde 22. august. Det skulle settes to sprøyter med cellegift – én i hodet og én intravenøst, men en lege skal ha byttet om på sprøytene og satte feil sprøyte i hodet. Ifølge guttens mor var det legen som skulle sette sprøyte nummer to som oppdaget det.

– Da legen oppdaget at sprøyten var tom, begynte legen å hyle og skrike at de hadde drept gutten, har hun forklart til BT.

Djabrail ble hasteoperert og lagt i kunstig koma. Det ble fort klart at feilen som ble begått, hadde livstruende konsekvenser.

Flyttet

Ifølge foreldrene sa legene to dager etterpå at alt kom til å gå bra, men dagen etter skal en lege ha sagt at de ville koble ham fra respiratoren.

Sykehuset har forklart at barnet hadde blitt fått skader som ikke var forenlig med videre liv.

Etter foreldrenes ønske ble Djabrail imidlertid overført til Rikshospitalet i Oslo for en ny utredning av andre spesialister.

Tilsynssak

Dagen etter feilmedisineringen varslet Haukeland Statens helsetilsyn, som har opprettet sak. Også politiet ble rutinemessig orientert.

Haukeland har beklaget det som har skjedd og endret rutinene slik at det ikke skal kunne skje igjen. Deres kliniske etikk-komité er også involvert i saken. Legen som gjorde feilen, er sykmeldt som følge av saken.

