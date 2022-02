Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har stor forståelse for at det er viktig med god oppfølging av etterlatte som har mistet en av sine nærmeste i et drap utenfor Norges grenser. Utover at hun skal ha oppmerksomhet mot dette, hadde hun imidlertid få løfter til dem det gjelder da spørsmålet ble debattert i Stortinget.