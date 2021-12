Nye tiltak innføres, strengest i Oslo og kommunene rundt

Klokken 16.00 holdt regjeringen pressekonferanse om korona­situasjonen. Se den i vinduet under.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helseminister Ingvild Kjerkol stilte på pressekonferansen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg var også være til stede på pressekonferansen.

Smittetallene i Norge er høye. Onsdag ble det registrert 4045 koronasmittede personer i Norge, 2525 flere enn samme dag i forrige uke.

I tillegg er omikronvarianten påvist flere steder i landet. Varianten antas å være mer smittsom enn andre varianter av koronaviruset.

Dette er nytt:

Det innføres regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt.

De regionale tiltakene gjelder for Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).

Tiltakene blir påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand, påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken og antallsbegrensning på 100 personer på private arrangementer eller leide og lånte lokaler.)

De nasjonale anbefalingene skjerpes

– Vi ber voksne om å holde avstand til hverandre, gjerne en meter hvis det er mulig, unngå klemming og håndtrykk, sa helseminister Kjerkol.

Regjeringen anbefaler også arbeidsplasser om å tilrettelegge for hjemmekontor der det er mulig, og når det ikke går utover viktige og nødvendige tjenester.

– Vi innfører ikke meteren igjen på restauranter eller utelivet, men vi ber alle om å tenke seg om å holde avstand, sa Støre.

Han mener det vil være mulig å gjennomføre for eksempel julebord innenfor de nye smitteverntiltakene, men at det må tas nye vurderinger.

– Jeg mener at det må man vurdere i forhold til de reglene som her er gitt, hvor man understreker viktigheten av å holde avstand og begrense nærkontakter. Det er mulig å holde julebord og respektere de reglene samtidig, sier Støre på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at det er viktig å ivareta smitteverntiltakene samtidig som man holder folk i jobb.

– Dersom du og jeg går glipp av et julebord, så er det en ting. Men de som leverer julebord, de som jobber på restauranter og i utelivet, de er vi opptatt av å ta vare på.

Han oppfordrer alle som skal på julebord, til å tenke seg ekstra om.

– Alle sammen, inkludert arbeidsgivere som arrangerer julebord, vi som går på julebord og de som leverer julebord, må tenke gjennom det vi har lært de siste månedene og legge til rette for forsvarlig avstand og en omgang med nærkontakter som tar smittetrykket ned, avsluttet han.

Det innføres testkrav ved innreise og grensekontroll

Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer.

Alle som kommer til Norge, har fra natt til fredag plikt til å teste seg innen 24 timer etter ankomst til landet. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte, opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse torsdag.

Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest.

Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Forskriften trer i kraft 2. desember kl. 24.00. Innstrammingen skal vurderes på nytt etter to uker.

Regjeringen viderefører økonomiske ordninger for kultur, idrett og frivillighet til sommeren.

or å møte uroen som måtte oppstå ved innføringen av nye koronatiltak, viderefører regjeringen økonomiske tiltak og ordninger blant annet for kulturlivet.

– Kultur, frivillighet og idrett, som har hatt en stor uro gjennom hele pandemien, får ordningene videreført for å sørge for en trygghet for de aktørene fram til sommeren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse torsdag.

– Da kan man jobbe som normalt og vite at det er en trygghet dersom det kommer den type restriksjoner som vi nå innfører i deler av landet, fortsatte han.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner stående til januar, og Vedum sier regjeringen vil komme tilbake til en eventuell videreføring etter nyttår.

Ved koronarelatert sykdomsfravær på jobb blir det innført at arbeidsgiver tar kostnaden for de første fem dagene, mens staten tar kostnaden fra og med dag seks.

Arbeidsgiveransvaret for sykepenger reduseres til fem dager

Regjeringen reduserer arbeidsgiveransvaret for sykepenger fra 16 til fem dager og viderefører kompensasjonsordningen til 1. januar.

– Vanligvis skal arbeidsgivere ta de første 16 dagene, mens nå tar de de første fem hvis det er koronarelatert, og staten tar det fra og med dag seks, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

