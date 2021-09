Nav-knivstikkingen: Mann i slutten av 30-årene siktet for drap og grov kroppsskade

En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og grov kroppsskade etter at to ansatte ble knivstukket på Nav Årstad i Bergen mandag.

Påtaleansvarlig Christine Wisløff ber vitner kontakte politiet.

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Politiet i Bergen fikk melding om knivstikkingen klokka 10.02 mandag formiddag og var på stedet klokken 10.06. Mannen ble pågrepet uten dramatikk kort tid etter, og han samarbeidet med politiet på stedet, opplyste påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

En kvinne i slutten av 50-årene døde av skadene, mens en kvinne i midten av 30-årene er lettere skadd. De pårørende er varslet

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene, av utenlandsk opprinnelse og har vært norsk statsborger siden 2019. Han er ikke en kjenning av politiet

Han er nå i avhør hos politiet og blir framstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Vekter på Nav-kontorer

Det var vekter til stede på Nav-kontoret, men politiinspektør Morten Ørn var ikke kjent med om vekteren var til stede i rommet der knivstikkingen skjedde.

– Vitneavhør har startet, og kriminalteknikere har startet med undersøkelser ute på stedet, sa Wisløff.

Flere vitner skal ha vært inne på Nav-kontorene da hendelsen skjedde, og noen skal også ha sett deler av selve handlingen.

– Om noen har gjort observasjon i området rundt Nav Årstad i perioden før klokken 10, eller har informasjon som er relevant i etterforskningen, ber vi om at dere kontakter politiet på tipstelefon 47696060, sa politiadvokaten.

– Tidlig i etterforskningen

Hun sier at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for hendelsen, men at politiet etterforsker bredt og ut fra flere hypoteser.

– Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan komme med mer informasjon så tidlig i etterforskningen. Det som kommer i mediene, kommer også inn til vitner, og vi vil ikke at de skal bli påvirket av det de leser, sa Wisløff.