Virusvarianten fra Sør-Afrika er påvist i Norge

En person som reiste fra Sør-Afrika til Norge, har fått påvist den sørafrikanske varianten av koronaviruset.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men de ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå. Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

I tillegg til at det er påvist ett tilfelle av den sørafrikanske varianten, er det registrert ytterligere fire tilfeller av den engelske virusvarianten. Totalt er det nå påvist 23 tilfeller av den engelske varianten.

Line Vold understreker at det er grunn til å være føre var, men legger til at det fortsatt er usikkert hvor stor rolle disse virusvariantene spiller for smittespredningen.