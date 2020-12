Redningsmannskaper leter etter overlevende i Gjerdrum – 11 fortsatt ikke gjort rede for

Leirskredet i Gjerdrum natt til mandag er blant de største i Norges historie. Barn er blant de tolv personene som det ikke er gjort rede for etter katastrofen.

En person senkes ned fra et redningshelikopter over skredområdet i Ask onsdag kveld. Redningsarbeidet fortsetter utover natten. Foto: Jil Yngland / NTB

Redningsarbeidet fortsetter i mørket i Ask i Gjerdrum kommune onsdag kveld. Et leirskred gikk i morgentimene, og det er fortsatt bevegelse i skredet som er 700 meter langt og 300 meter bredt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Politiet tror det kan være folk i skredområdet. Blant de 12 personene det ikke er redegjort for, er det både menn og kvinner i forskjellige aldre, samt barn. Politiet har ikke villet omtale personene som savnet ennå.

I utgangspunktet var det 26 personer som ikke var gjort rede for. Blant de 14 som i løpet av dagen har meldt seg, var flere bortreist, og noen har også klart å komme seg ut fra på egen hånd og hatt manglende kommunikasjonsmuligheter.

Letemannskaper leter onsdag kveld fortsatt etter overlevende, ikke omkomne.

Krevende mørke

Politiet meldte om hendelsen for første gang klokka 5.18 onsdag morgen. Hjelpemannskaper var selv overveldet da dagslyset kom og avslørte hvor omfattende skredet var.

Bilder fra stedet viser flere hus som ligger nede i et stort krater som skredet har skapt. Flere boliger står tett inn mot kraterkanten, og i løpet av dagen har flere bygninger rast utenfor. Været har vært krevende store deler av dagen.

Mørket gjør redningsarbeidet mer krevende. Natt til torsdag vil nødetatene ha kontinuerlig overvåking av området, og politiet har også tilstrekkelig ressurser i bakhånd til å gjøre en innsats dersom tiltak kreves.

Flere boliger er tatt av leirskredet. Sent på ettermiddagen har to-tre nye boliger blitt slukt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fortsetter gjennom natten

Onsdag kveld skiftes det mannskap. Mange har stått på i timevis, og det kommer det friske ressurser til. Innsatslederen understreker at politiet vil opprettholde aktivitet gjennom natten, men det vil bli færre som jobber med redningsarbeidet i natt.

– Vi er nødt til å hvile noen mannskaper og rullere, og da er det best for oss å gjøre det på nattetid da det er som mørkest, sa innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt på en pressekonferanse i 18-tiden.

Politiet jobber fortsatt med å lyssette stedet.

Innsatsleder Roger Pettersen sier de vil fortsette redningsarbeidet gjennom natten, men at de også må hvile noen redningsmannskaper. Foto: Terje Pedersen / NTB

Omfattende redningsaksjon

Alle nødetatene er tungt til stede i området. Hjelp er tilkalt både fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

Et svensk kriseteam er også sendt til Gjerdrum for å bidra i letingen etter savnede i skredområdet og sikre bygninger.

Skredområdet er kun tilgjengelig med helikopter, og Sea King-helikopter har hele dagen svevet over og bistått. Flere personer er heist opp fra skredmassene og hjulpet ut av området fra luften.

Norges fremste eksperter har hele dagen jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet.

Katastrofe

Nattens skredulykke i Gjerdrum har gjort dypt inntrykk på kongefamilien, sier Kong Harald onsdag kveld.

– I en situasjon som fremdeles er uoversiktlig, sender jeg et inderlig håp og min varmeste omtanke til alle som er rammet av katastrofen, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) var på stedet onsdag ettermiddag sammen med justisminister Monica Mæland (H).

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte skredområdet i Ask i Gjerdrum og måtte også ta smittevernhensyn. Den siste uken er det registrert 13 smittede – seks av dem tirsdag – i Gjerdrum. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele skredet, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sa Solberg.

Både Solberg og politiet omtaler skredet som en katastrofe.

– Sannsynligvis er det et av de største skredene vi har hatt, og med de største konsekvensene, sier Solberg.

Bilde fra 330-skvadronen viser flere hus som er tatt av jordraset ved Ask i Gjerdrum. Foto: Hovedredningssentralen / NTB

700 evakuert

Til sammen har ti personer blitt fraktet til sykehus og legevakt etter skredet, men ingen av dem er hardt skadd.

Rundt 700 personer er så langt blitt evakuert. Onsdag kveld definerer NVE et større område som usikkert, og så mange som 1.500 kan bli evakuert. Samtidig sier politiet at de ser på muligheten for å innskrenke området og slippe noen hjem igjen lengst sør i evakueringsområdet. Men ikke før det anses som trygt.

Gjerdrum kirke vil holdt åpent onsdag kveld.

– Vi ber og håper for dem som er rammet, de savnede og for dem som deltar i hjelpearbeidet og krisehåndteringen, sier biskop Atle Sommerfeldt.

