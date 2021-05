Jordbruksoppgjøret: Full kamp mellom bøndene, småbrukerne med tungt skyts mot Bondelaget

Bøndene har en felles motstander i regjeringen. Under overflaten ulmer en betent konflikt mellom organisasjonene, der motstridende påstander om nivået på kravene i jordbruksoppgjøret står sentralt.

Bønder i Sunnfjord tømte et møkkalass på en presenning foran rådhuset. For å si hva de mener om statens tilbud. Foto: Hanne Lisbeth Nybø, NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tillitsvalgte i Småbrukarlaget retter nå skytset mot ledelsen i Bondelaget.

De mener Bondelaget, som er størst, hadde så beskjedne krav at de enkelt kunne fått full uttelling for dem gjennom forhandlinger. De mener at Bondelaget ville kreve 1,2 milliarder kroner.

Regjeringens åpningstilbud var på 960 millioner kroner.

I jordbruksforhandlingene (se faktaboks) må Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag først bli enige seg imellom hvilke krav de skal stille til staten. Så møter de Landbruksdepartementet til forhandlinger.

Fakta Jordbruksoppgjøret I de fleste land er landbrukssubsidier en del av den vanlige behandlingen av statsbudsjettet.

I Norge blir de to bondeorganisasjonene invitert til forhandlinger med regjeringen.

I tillegg til å forhandle om forskjellige subsidieordninger, er det også forhandlinger om strukturen i hele landbruket.

Prisnivået på bondens produkter er også en del av forhandlingene.

I år er omfanget av støtteordningene over statsbudsjettet på nesten 17 milliarder kroner.

I tillegg kommer nytten bøndene har av importvernet, med tollsatser som hindrer konkurranse fra utenlandske bønder. Les mer

Innrømmet høyt krav

– Mange vil mene at årets krav er høyt, 2,1 milliarder kroner, sa Lars Petter Bartnes.

I tillegg kom et krav på 450 millioner kroner for å hjelpe bøndene med å avvikle båser og innrede fjøs der kyr kan vandre fritt.

Den 27. april innledet Bartnes årets jordbruksoppgjør. Som øverste tillitsvalgte i Bondelaget er han forhandlingsleder.

Tillitsvalgte i det samarbeidende Småbrukarlaget lurer på hva slags forhandlingsleder de har, som begynner med å si at kravet er høyt.

– Årets arbeid med kravet har vært krevende, sa Kjersti Hoff da hun fikk ordet etter Bartnes.

Hoff leder Småbrukarlaget. Hun vil ikke røpe noe om hva som skjedde under forberedelsene, men bekrefter at de kom inn i forhandlingene med langt større forventninger.

– Mitt fylkesledermøte ga tydelig råd om at vi måtte kutte inntektsgapet med 50.000 kroner pr. årsverk. Da ville rammen blitt på 2,9 milliarder, sier Hoff til Aftenposten.

Mener spriket mellom bondelagene var på nærmere to milliarder kroner

Flere fylkesledere i Småbrukarlaget mener at Bondelaget hadde alt for beskjedne forventninger. Da de hørte bondelagsleder Lars Petter Bartnes si at det var et høyt krav, opplevde de at inntrykket ble bekreftet.

Aftenposten har snakket med en rekke tillitsvalgte i Småbrukarlaget. De mener å vite at Bondelaget i utgangspunktet ønsket å fremme et krav på litt over én milliard kroner.

Det er litt mer enn en tredjedel av hva småbrukerne ville kreve, og rundt halvparten av det som til slutt ble kommunisert ut som bøndenes felles krav.

– Det jeg har hørt fra både Småbrukarlaget og Bondelaget, er at kravet gikk opp én milliard, sier Frank Valø.

Han leder småbrukernes fylkeslag i Troms og mener at Bondelagets utgangspunkt var «skammelig dårlig».

Valø vil ikke fortelle hvor han har denne informasjonen fra, men sier at han stoler på kildene sine. Både han og andre tillitsvalgte mener å vite at ledelsen i Bondelaget ville kreve 1,2 milliarder.

– Det var ekstremt tøft i år, det er ikke noen hemmelighet, sier Ola Fiske, som er fylkesleder i Nord-Trøndelag.

Bondelagets leder avviser, men vil ikke gi detaljer

Småbrukarlaget har lang tradisjon for å offentliggjøre sitt primærkrav etter at forhandlingene med staten er ferdigstilt. Bondelaget, på sin side, har like lang tradisjon med hemmelighold.

– Det er ikke tilfelle at vi har gått inn med et så lavt utgangspunkt, sier Bartnes om utspillene fra fylkeslederne i Småbrukarlaget.

– Kan du si noe om avstanden fra tilbudet til det Bondelaget gikk inn med?

– Nivået på felleskravet er på samme nivå som Bondelagets opprinnelige krav.

– Hvorfor har vi hørt det motsatte, tror du?

– Det er aktiv spekulasjon som foregår.

Kunne fått mer penger

Det nærmeste lederen i Småbrukarlaget kommer å innrømme at forhandlingene om kravets størrelse var vanskelige, er det hun sa ved forhandlingsstart.

– Det viktige nå er at vi har et samlet landbruk som sier ifra, sier Hoff.

– Det er alltid krevende når vi kommer frem til et felles krav. Vi har forskjellig inngang til hvordan vi vil styrke norsk landbruk, sier Hoff.

– Hvor stor var avstanden?

– Det vil jeg ikke si noe om nå. Vi er kommet frem til et felles krav. Det er derfor vi også samlet brøt forhandlingene med staten. Det er prekært at vi begynner å tette inntektsgapet. Retningen på landbrukspolitikken må også endres, ellers mister vi jordbruksdrift i flere områder av landet vårt og små bygder blir nedlagt.

– Våre kilder sier at Bondelagets utgangspunkt lå rundt én milliard kroner. Vil du si noe om det?

– Flere momenter gjorde at landbruket sammen valgte å bryte. Et brudd er alvorlig. Her kunne vi fått mer penger, men vi valgte å bryte fordi vi synes at summen av tiltakene ikke ble besvart i møte med staten.

Hvor stor avstand var det mellom Bondelaget og Småbrukarlaget før landbrukets krav ble lagt frem? Lars Petter Bartnes i Bondelaget avviser at han gikk inn med et lavt krav. Kjersti Hoff i Småbrukarlaget vil ikke kommentere tallet. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Brøt oppgjøret

5. mai svarte regjeringens forhandler på bøndenes krav. Regjeringens tilbud til bøndene var på 960 millioner kroner. Bondeorganisasjonene brøt tvert, til regjeringens overraskelse.

Fylkeslederne i Småbrukarlaget mener ledelsen i Bondelaget egentlig ikke ville kreve så mye mer enn de fikk tilbud om. Og regjeringen har gitt uttrykk for at de var villige til å gi mer. Aftenpostens kilder sier at det var rom for «noen hundre» millioner.

Småbrukernes fylkesleder Per Anton Nesjan i Nordland sier at dersom påstandene om Bartnes’ utgangspunkt stemmer, ville kravet hans vært overoppfylt om han hadde forhandlet ferdig.