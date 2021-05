Rødsliane på riksvei 13 mellom Sand og Erfjord rangeres som den mest rasutsatte veien i Rogaland. Her er ras og steinsprang nærmest dagligdags. 896 millioner kroner er satt av i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 til rassikring her. 200 millioner er satt av i slutten av første seksårsperiode, og 696 millioner i den siste perioden. Dette er statlige kroner, ikke bompenger. Pål Christensen